Rebelo de Sousa, recibido por los reyes con honores militares: «Somos familia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda a Felipe VI y a la reina Letizia en el acto en la Zarzuela organizado para despedir al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa Casa Real

Cuando ya no estemos, de José Antonio González, es uno de los libros favoritos de Marcelo Rebelo de Sousa, porque recupera la riqueza cultural de la localidad de Olivenza, «hija de España y nieta de Portugal». Este pueblo de Badajoz que fue luso durante 500 años muestra que los dos países ibéricos «somos familia», como reivindicó ayer el presidente saliente de la República Portuguesa, que fue recibido con honores militares por los reyes en su decimocuarta y última visita oficial a nuestro país. El político lisboeta, de 77 años, pondrá fin a su mandato el próximo 9 de marzo, cuando será relevado por el exministro socialista António Jose Seguro, que ganó los comicios del 8 de febrero.

Rebelo de Sousa: Dejar la vocación política para volver a las aulas B. S.

«Fuimos invadidos por los mismos pueblos en el mismo momento. Invadimos otros pueblos al mismo tiempo. Sufrimos la Inquisición y la dictadura al mismo tiempo. Produjimos genios del humanismo y de las artes al mismo tiempo. Y nos adherimos al proyecto europeo en la misma fecha», recordó el jefe de Estado luso, quien expresó su agradecimiento a los monarcas, a quienes se refirió como sus «ilustres y fieles amigos».

Felipe VI recibió con un abrazo a Rebelo de Sousa en la Plaza de la Armería, donde pasaron revista a la Guardia Real, mientras escuchaban los himnos de los dos países y una salva de 21 cañonazos. Tras mantener un encuentro en el Salón de Tapices, se celebró un almuerzo de homenaje, al que asistieron noventa invitados —entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el titular de la Xunta, Alfonso Rueda; y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijoo— en el Salón de Columnas del Palacio Real. «Puedo dar fe de que habéis puesto la energía, la inteligencia, la sabiduría y el corazón [...]. Siempre os recibiremos como un queridísimo amigo», dijo en portugués el rey, quien trasladó a su homólogo luso su pesar por las 16 víctimas del temporal.

Rebelo de Sousa y Seguro inician los pasos para la transición de poder Brais Suárez

LX Premio Fernández Latorre

El monarca, que asistirá a la toma de posesión de Seguro, ilustró los diez años de mandato de Rebelo de Sousa —galardonado con el LX Premio Fernández Latorre en el 2018— recitando unos versos del también lisboeta Fernando Pessoa: «¿Valió la pena? Todo vale la pena si el alma no es pequeña».