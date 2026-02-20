Ortega Smith abre una crisis en Vox en plena precampaña de Castilla y León
MADRID / COLPISA
El fundador de la formación afirma que no existe «ni causa ni razón» que explique su expulsión del partido y desafía a Abascal: «Sigo siendo portavoz»20 feb 2026 . Actualizado a las 13:20 h.
El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y fundador de la formación, Javier Ortega Smith, ha desatado una crisis interna, en plena precampaña electoral de Castilla y León, al revolverse contra Santiago Abascal