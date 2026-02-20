Muere un joven de 16 años tras recibir tres cuchilladas en el pecho junto a un colegio en Valladolid

La policía en la zona donde el menor fallecido fue atacado R. GARCÍA | EFE

Un chico de 16 años ha perdido la vida a primera hora de la tarde este viernes tras recibir tres cuchilladas en la calle Democracia de Valladolid, en las inmediaciones del colegio Amor de Dios, situado entre los barrios de La Rondilla, Santa Clara y del Hospital. Los hechos se han producido a las 14.35 horas; cuando los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que solicitaban asistencia sanitaria urgente para atender a un joven que acababa de recibir varias puñaladas de manos de otro grupo de menores. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente varias patrullas tanto de la policía local como del Cuerpo Nacional de Policía, así como personal sanitario en una uvi móvil para atender al joven herido. Y enseguida, en una operación conjunta, han sido identificados los tres presuntos agresores, tres menores en torno a los trece años, que han sido detenidos poco después, según informa El Norte de Castilla.

La víctima ha recibido tres cuchilladas en el tórax y en el costado y ha sido evacuada al Clínico en estado crítico. Allí perdió la vida pasadas las cuatro de la tarde, según han confirmado fuentes de la investigación.

Un cuchillo de cocina de grandes dimensiones

Los hechos se han desencadenado a la hora de salida de los colegios, cuando los tres menores han abordado a la víctima, uno de ellos esgrimiendo un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. El autor material habría sido solo uno de los agresores, quien asestó hasta tres cuchilladas a la víctima. Luego los tres implicados en el crimen huyeron del lugar, si bien todos ellos fueron identificados y detenidos instantes después por los agentes. Una de las puñaladas, asestadas con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, alcanzó a la víctima en el corazón.

La víctima entró en parada y, aunque llegó a ser trasladada al cercano Hospital Clínico, situado a apenas trescientos metros del lugar de los hechos, falleció poco después pese a los esfuerzos de los sanitarios por reanimarle. En torno a las cuatro de la tarde, los familiares de la víctima recibieron la confirmación de su muerte.

Y en cuanto a los detenidos, fuentes de la investigación han confirmado que se trata de un chico de 13 años, otra niña de la misma edad y una algo más mayor. Eso supondría, en cuanto a sus posibles responsabilidades penales, que los dos primeros serían inimputables a efectos legales al no llegar a los 14 años. De manera que los sospechosos, todos ellos, quedarán presumiblemente a disposición de sus padres en función de lo que decida la Fiscalía de Menores, que ha sido informada por los agentes de lo ocurrido y que decidirá posteriores actuaciones con ellos.

Repulsa del alcalde

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha mostrado su repulsa, y la de toda la ciudad, «ante el terrible suceso acontecido en Valladolid» y ha trasladado su pésame «a la familia del menor víctima de la violencia indeseable» antes de incidir en que «nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes».