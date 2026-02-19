El asesino de Xilxes ideó un plan para hacer creer que el móvil del doble crimen era racista

Calle de Xilxes donde se encuentra la vivienda en la que mataron a madre e hija Andreu Esteban | EFE

El hombre arrestado por el doble crimen de Xilxes ideó un plan para hacer creer a la Guardia Civil que el móvil de los asesinatos era racista. Los agentes del Grupo de Homicidios han reunido varias pruebas tras una rápida investigación que incriminan a Abdelkader B., de nacionalidad argelina y 39 años de edad, y ultiman el atestado policial para llevar al detenido ante el juez.

El presunto asesino de María José Bou y su hija de 12 años simuló la desesperación y tristeza de un padre que había encontrado los cuerpos degollados tras derribar a patadas la puerta de la casa donde vivían, una vivienda situada a escasos metros del Ayuntamiento de Xilxes. El hombre acudió al domicilio de su expareja, de 47 años, poco después de que recibiera un selfi de un encapuchado y otra foto de su hija muerta a través de WhatsApp, según su versión.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó ayer la detención del presunto asesino tras destacar la investigación exhaustiva en un tiempo récord de la Guardia Civil de Castellón. Los primeros agentes de la Policía Local que llegaron a la escena del crimen el martes necesitaron un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el padre de la menor asesinada debido a su discapacidad auditiva. La niña y su madre llevaban varias horas muertas dentro de la casa.

El hombre estaba muy nervioso, pero facilitó los primeros datos a los investigadores sobre un individuo encapuchado que le había enviado un selfi y la foto de su hija muerta. También dijo que sospechaba de un familiar que había amenazado a las víctimas por una supuesta deuda, y que este hombre podría haber cometido, según él, el doble asesinato. Sin embargo, los investigadores comprobaron de inmediato que Abdelkader B. tiene antecedentes penales por violencia de género, por lo que trasladaron al ciudadano argelino a dependencias policiales para interrogarlo.

Versión del detenido

El hombre declaró que el asesino le había enviado un selfi con el rostro tapado desde la misma escena del doble crimen, y otra foto de su hija muerta a través de la aplicación de WhatsApp. Abdelkader manifestó que recibió las dos imágenes en su teléfono móvil el martes por la tarde cuando se encontraba en una vivienda de Valencia, donde convive con dos mujeres.

Y según siempre su versión, el ciudadano argelino pidió a sus compañeras de piso que lo llevaran en el coche de una de ellas a Xilxes, donde simuló la desesperación de un padre que acudía en auxilio de su hija, derribó la puerta a patadas de la vivienda y fingió una gran tristeza tras el hallazgo de los cadáveres. El cuerpo de la mujer de 47 años tenía un corte profundo en el cuello, mientras que la niña presentaba varias heridas de arma blanca, algunas de ellas defensivas.

La víctima había conocido a su expareja a través de internet, y la relación tóxica que mantenían acababa muchas veces con reproches, discusiones y violencia física. Fuentes de la familia de las víctimas aseguran que recibía palizas y que por ello lo denunció, incumpliendo posteriormente en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento dictada por el juzgado.

Intento de desviar la investigación

Tras analizar la foto del encapuchado enviada a los teléfonos móviles de Abdelkader y del jefe de la Policía Local de Xilxes, los agentes de la Guardia Civil constataron que es una captura de un vídeo de TikTok. El detenido ideó un plan para desviar las investigaciones y hacer creer a la Guardia Civil que el móvil del crimen era racista; y por este motivo eligió una imagen de un individuo que ocultaba su rostro en la que también aparece un símbolo xenófobo.

Los investigadores creen que la misma persona que asesinó a la niña y su madre envió luego la imagen a varios contactos del teléfono de María José Bou. Familiares de la víctima sospechan que pudo ser la expareja y padre de las víctimas por sus antecedentes de violencia de género. Mientras Abdelkader B. estaba detenido en dependencias policiales, los agentes de la Guardia Civil de Castellón realizaron pesquisas y comprobaron que la coartada del sospechoso era falsa. El presunto asesino declaró que estaba en Valencia cuando recibió la macabra foto.

Los investigadores están comprobando los posicionamientos de los teléfonos móviles de la víctima y su expareja, y también visionaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Xilxes, que se encuentra situado en la misma calle donde tuvo lugar el doble crimen. Tras la revisión de las imágenes de las horas previas al hallazgo de los cadáveres, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que nadie entró en la vivienda de Xilxes donde residían María José Bou y su hija.

Continúan las pesquisas

El presunto asesino tampoco fue grabado en la calle cerca de la escena del doble crimen a la hora en la que los forenses sitúan la data de la muerte, pero los investigadores sospechan que Abdelkader entró en la casa por otro sitio para esquivar las cámaras de seguridad y mató a cuchilladas a su expareja y su hija.

Luego hizo una foto del cadáver de la niña, salió de la vivienda sin que la Policía Local lo viera (el retén municipal se encuentra situado en la misma calle a escasos metros), se llevó el teléfono de María José y desde este móvil envió el selfi del individuo encapuchado con un símbolo xenófobo y la imagen del cuerpo ensangrentado de la menor para desviar las investigaciones. Las dos fotos fueron recibidas por varios contactos de la mujer degollada, y también por el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil.

Las pruebas reunidas por los agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Castellón incriminan a Abdelkader, y refuerzan la única línea de investigación sobre la autoría del crimen. Además, los agentes del laboratorio del Servicio de Criminalística realizaron el miércoles una segunda inspección en la vivienda para buscar posibles huellas y restos biológicos del asesino, aunque no ha trascendido si hallaron más pruebas que podrían reforzar la acusación de asesinato a la que se enfrenta el ciudadano argelino.

Conmoción de Xilxes

El doble crimen ha causado una gran conmoción en Xilxes, una localidad costera con cerca de 3.200 habitantes. Madre e hija, sordomudas de nacimiento, vivían solas en la casa. La niña podía hablar y escuchar con la ayuda de un aparato, según los familiares de las víctimas. La menor fue vista por última vez el lunes junto a su madre cuando compraban en el supermercado del pueblo.

Los investigadores de la Guardia Civil también atribuyen al detenido un quebrantamiento de la orden de alejamiento con respecto a las víctimas, una medida cautelar de protección que fue dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer, y que habría estado en vigor hasta octubre de 2027 si la vecina de Xilxes y su hija no hubiesen sido asesinadas.

El presunto asesino, que continúa en dependencias de la Guardia Civil, fue condenado en febrero del 2025 a 76 días de trabajos en beneficio de la comunidad por los delitos de coacciones y malos tratos a su pareja, la mujer encontrada degollada junto al cadáver de su hija de 12 años, que también presentaba heridas de arma blanca.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real impuso dicha condena al maltratador y ahora presunto asesino en un juicio rápido por conformidad entre las partes celebrado el 28 de febrero del pasado año. El Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa llegaron a un acuerdo por el que las penas impuestas no acarreaban prisión, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Concretamente por el delito de coacciones se le condenó a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, y 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Así como a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima. Y por el segundo delito, de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, se le impusieron otros 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, mismo período de prohibición a la tenencia de armas y otros 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación de María José Bou, de 47 años.

La juez que estaba al frente del citado órgano judicial impuso también al acusado, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros. Esa sentencia, firme desde el momento de su dictado, se está ejecutando actualmente en una plaza de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón, han indicado estas mismas fuentes del TSJCV. En dicha ejecutoria consta que el condenado habría ya cumplido tanto las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y también ha pagado ya la responsabilidad civil.

La medida de alejamiento y prohibición de comunicación con su expareja y víctima del asesinato, impuesta en dicha sentencia, estaba en vigor hasta octubre de 2027. Según fuentes del TSJCV, no consta en los registros ninguna otra medida ni requisitoria judicial, ni pena relativa a esa persona por ningún otro procedimiento judicial.