Detenido por quebrantar una orden de alejamiento el marido de la mujer asesinada junto a su hija en Castellón
ESPAÑA
Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia en una vivienda del municipio de Xilxes18 feb 2026 . Actualizado a las 08:58 h.
La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, tal y como han informado a Efe fuentes de la investigación. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia en una vivienda del citado municipio.
Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil. La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció «riesgo medio»; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta el 2027.
Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.
Teléfono contra el maltrato: 016
Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, con atención las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, y que no deja rastro en la factura. También pueden emplear el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.