Detenido por quebrantar una orden de alejamiento el marido de la mujer asesinada junto a su hija en Castellón

Exterior de la vivienda donde fueron halladas muertas una madre y su hija en Xilxes, Castellón Andreu Esteban | EFE

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, tal y como han informado a Efe fuentes de la investigación. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia en una vivienda del citado municipio.

Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil. La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció «riesgo medio»; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta el 2027.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

