Encuentran degolladas a una mujer y su hija de 12 años en una casa de Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, menor de edad, en una casa de Xilxes tras el hallazgo este martes por la tarde de los dos cuerpos ensangrentados en esta localidad de Castellón. Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar, concretamente a una vivienda situada a escasos metros del retén de la Policía Local de la localidad castellonense. El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas. El hombre ha acudido a su vivienda después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de wasap.

Las primeras investigaciones se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que habían sido amenazadas por un pariente cercano. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva. El hombre estaba muy nervioso, pero ha facilitado los primeros datos a los investigadores sobre la persona que habría cometido el doble asesinato.

