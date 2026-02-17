La enfermera asesinada en Benicasim: «Si tu pareja ya no te quiere lo mejor es dejarle ir: puedes volver a enamorarte»

Minuto de silencio por la enfermera asesinada en Benicasim. Andreu Esteban | EFE

La enfermera de Benicàssim asesinada a cuchilladas por su expareja daba consejos en su canal de YouTube para afrontar rupturas sentimentales sin odio. «Si dos personas están juntas y no hacen más que reprocharse cosas y discutir.