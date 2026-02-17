La enfermera asesinada en Benicasim: «Si tu pareja ya no te quiere lo mejor es dejarle ir: puedes volver a enamorarte»

Javier Martínez VALENCIA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Minuto de silencio por la enfermera asesinada en Benicasim.
Minuto de silencio por la enfermera asesinada en Benicasim. Andreu Esteban | EFE

La sanitaria acuchillada por su expareja daba consejos en su canal de YouTube para afrontar sin odio las rupturas sentimentales

17 feb 2026 . Actualizado a las 17:27 h.

La enfermera de Benicàssim asesinada a cuchilladas por su expareja daba consejos en su canal de YouTube para afrontar rupturas sentimentales sin odio. «Si dos personas están juntas y no hacen más que reprocharse cosas y discutir.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
OFERTA FLASH 18€/año solo 1,5€ al mes Suscríbete