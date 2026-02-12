Detenidos por lanzar pelotas de hachís por encima de la valla de Melilla

Europa Press

Lanzamiento de pelotas de hachís desde Marruecos. Este es el modo de operar de un grupo delictivo compuesto por siete miembros que han sido detenidos por la Guardia Civil. Estas personas introducían la droga en España sorteando la valla fronteriza de Melilla. Dicho método, denominado volteo, consiste en introducir la droga mediante el lanzamiento de paquetes esféricos desde el otro lado de la valla. Ya en territorio español, eran recogidos por menores que utilizaban patinetes eléctricos y taxis para trasladar el hachís hasta las guarderías del grupo criminal.

La Guardia Civil detalla que los miembros de la organización criminal contaban con marroquíes que preparaban la droga en el territorio africano, quienes la envolvían en paquetes medianos de plástico, con forma esférica, para facilitar su lanzamiento y posterior localización. En las imágenes difundidas por Interior se observa cómo los integrantes recogen las pelotas que están llegando desde Marruecos.

Los líderes, residentes en Melilla, coordinaban los contactos para establecer el lugar, fecha y hora exactos de los envíos. Para su recogida, hacían uso de patinetes eléctricos y taxis para el transporte y traslado de la droga hasta su custodia en las guarderías.

Más de 50 kilos

La operación, de nombre Remisse, ha permitido esclarecer 43 hechos delictivos. Asimismo, durante varios registros domiciliarios han intervenido 56 kilos de hachís, un turismo valorado en 30.000 euros, un taxi, diversos patinetes, móviles y documentación de interés para la investigación. Los detenidos contaban con antecedentes penales, apunta la Guardia Civil. La investigación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Melilla con apoyo de otras unidades.