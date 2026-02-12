El Congreso investigará las causas del apagón diez meses después

Imagen del gran apagón de abril del 2025 en el casco histórico de Santiago PACO RODRÍGUEZ

La falta de acuerdo política retrasó indebidamente el inicio de la comisión parlamentaria para determinar las causas que provocaron el histórico apagón del 28 de abril del 2025, que mantuvo a España en vilo y sin luz durante más de 24 horas. Este jueves, diez meses después de lo ocurrido, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad fusionar las dos comisiones propuestas inicialmente por los partidos del Gobierno, por una parte, y la del PP, por otra, e iniciar los trabajos, pero con un notable retraso. La falta de diálogo hizo que el proceso fuese kafkiano. Hubo consenso para investigar lo ocurrido, pero no sobre la forma de hacerlo. Divergencias que llevaron a que se planteasen dos comisiones en vez de una sobre los mismo hechos confiando en que se impusiera el sentido común y que hubiese consenso para fusionarlas.

Sin embargo, no fue posible y en noviembre, ya siete meses después del apagón, acabaron constituyéndose las dos comisiones por la tozudez de los principales partidos de la Cámara Baja. Eso sí, al menos se logró que los integrantes de las mesas fueron idénticos en ambos grupos de trabajo, y que tuviesen la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

Trabajos en paralelo

El plan inicial era que las dos comisiones trabajaran en paralelo. Incluso decidieron que se presentase el mismo plan de trabajo y las mismas peticiones de informes o comparecencias en ambas aunque después, a efectos prácticos, funcionaran como una sola. Es más, llegaron a pedir la habilitación del pasado mes de enero para escuchar ya los primeros testimonios. Sin embargo, ante el caos que podía suponer mantener las dos comisiones abiertas, los grupos acordaron días más tarde de forma unánime, hacer lo más lógico y unificar en una ambos grupo de trabajo.

Pero ahora había que lidiar con una cuestión de procedimiento surgida tras el dictamen de la Mesa del Congreso, que advirtió que si el Pleno había aprobado las dos comisiones y las dos se constituyeron como tal, la fusión debía argumentarse con un texto justificativo y este debía volver a votarse. Otros tres meses más hasta que por fin, este jueves, los diputados dieron su aprobación por unanimidad a esta reestructuración que permitirá investigar las causas del histórico apagón, pero diez meses después de lo ocurrido, con una dilación indebida.