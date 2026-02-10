Sumar, Comunes, IU y Más Madrid materializarán el 21 de febrero su coalición para las próximas elecciones generales

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz FERNANDO VILLAR | EFE

Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid han van a confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales. Materializarán esta coalición en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para mostrar a la ciudadanía durante el primer trimestre del 2026 su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Solo quedaba por definir la fecha exacta para lanzar este nuevo proyecto político y los cuatro partidos ya han consensuado que sea el día 21. No obstante, hay aspectos pendientes de concretar, como los dirigentes que tomarán la palabra en dicho evento, exponen las mismas fuentes.

Aparte, subrayan que Sumar, Más Madrid, IU y Comunes coinciden en que el espacio de la izquierda alternativa debe basarse en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización. También ven necesario de cara al ciclo electoral dar garantías a la ciudadanía de que habrá un proyecto sólido para las generales, volcado en impedir el alza de la ultraderecha.

Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos. El acto se realizará tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

Rufián ignora el rechazo de ERC, Bildu y el BNG e insiste en su frente común

Esquerra insinúa que su portavoz en Madrid va por libre y Otegi dice que no lo ve factible

X. Gual

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, no ceja en su intento de armar un frente de las izquierdas periféricas con el que acudir a las próximas elecciones generales. Aunque en su partido no están por la labor, el diputado republicano, especialmente prolífico en redes sociales, lanzó este lunes un nuevo mensaje en su perfil de X, tras la victoria del PP y el ascenso de Vox en Aragón: «Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos». Y dijo más: «Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente». Rufián, que ya sorprendió a propios y extraños en julio al plantear por primera vez un frente común de las izquierdas plurinacionales, con ERC, Bildu y BNG al frente, defiende «hacer algo diferente» y pide «más cabeza y menos pureza».

En Esquerra no parecen darse por aludidos. Ni antes ni ahora. La número dos de Junqueras, Elisenda Alamany, dio a entender ayer que su portavoz en Madrid va por libre, y que su propuesta de iniciar una gira con otros dirigentes de izquierdas ni siquiera ha llegado a los órganos internos de la formación.

La «telenovela» de izquierdas

Ante la posibilidad de que Rufián, muy cuestionado incluso dentro de su propio partido, se esté buscando un futuro lejos de Esquerra, Alamany dejó claro que «si él quiere ser el candidato al Congreso, lo será». Tampoco le da crédito el secretario general de Bildu, Arnaldo Otegi, que no lo ve factible: «Nunca hemos hablado con Esquerra, ni con Gabriel Rufián, ni en el Congreso, ni en las relaciones oficiales que tenemos, y ya tenemos establecida nuestra posición ante unas elecciones», aseguró en la radio pública vasca. Más contundente fue el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Cuestionado sobre el encuentro que el portavoz de ERC y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, mantendrán este mismo mes, Maíllo respondió que «la gente está harta de las telenovelas de la izquierda». También se desmarcó de la propuesta de Rufián la portavoz del BNG, Ana Pontón: «Concurriremos con nuestras siglas».