El riesgo de desbordamientos de ríos mantiene en alerta a Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León

Vecinos del Portal, en la zona rural de la ciudad de Jerez de la Frontera, han podido regresar este martes a sus domicilios para evaluar los daños causados por las inundaciones. Román Ríos | EFE

Buena parte de la península todavía se recupera de los estragos de las últimas borrascas con una nueva, Nils, ya presente hoy en la mayoría de este territorio. Un total de 3.557 personas permanecían desalojadas de sus domicilios en Andalucía, según notificó el 112 de esta comunidad. La cifra descendió considerablemente gracias a la vuelta a casa de 1.244 vecinos de la zona rural de la ciudad de Jerez de la Frontera. Otros 663 residentes siguen todavía alejados de sus viviendas.

La situación en la provincia de Cádiz es crítica en el municipio de Grazalema. Casi 2.000 vecinos permanecen a la espera en Ronda (Málaga). Este pueblo fue desalojado al completo ante el riesgo de colapso de los acuíferos de la zona. Este martes, los investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) seguían con la elaboración de datos que detallen los riesgos para la población. «Hasta que no tengamos los informes técnicos pertinentes, no van a volver», destacó el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, cuestionado por la opción de que los grazalemeños vuelvan a sus casas. En Córdoba, siguen desalojados 40 vecinos por el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir.

Andalucía no es la única comunidad en alerta. La Junta de Castilla y León decretó el nivel 2 de emergencias en la provincia de Soria por temor a posibles inundaciones. Más al sur, en Ciudad Real, el Gobierno de Castilla-La Mancha envió a los vecinos de los municipios ribereños de los ríos Bullaque y Guadiana —todos en Ciudad Real— un mensaje con el sistema Es-Alert ante el riesgo de desbordamiento de estas aguas fluviales. En esta misma comunidad, la crecida del Júcar fue la causa del desalojo de 40 vecinos del paraje del Royo, en la ciudad de Cuenca.

El suelo kárstico de Grazalema vomita agua Pablo Núñez

El Gobierno declaró este martes 76 zonas de emergencia causadas por las intensas lluvias, desde el 10 noviembre hasta el lunes. Todas estas situaciones de riesgo fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (Cenem). Incluyen a 14 comunidades autónomas, entre ellas Galicia, y a la ciudad de Ceuta. Interior detalló que, además de los episodios con niveles 1 u 2 de emergencias, añadió «de manera excepcional» sucesos en Galicia aunque no superara la fase de preemergencia.

Además, las lluvias recientes provocaron el cierre de 159 carreteras, cuatro de ellas de la red principal de Cádiz, Albacete y Jaén.

1.200 desalojados en Portugal

El tren de borrascas también se ha dejado notar en Portugal. Cerca de 1.200 personas fueron evacuadas en el país vecino, según informó el oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias (ANEPC), Pedro Araújo. Este precisó que los desalojados son residentes de los distritos de Leira (norte de Lisboa) y de Setúbal (al sureste de la capital lusa). Araújo añadió que también se ordenó el desalojo de varios vecinos de la ciudad de Coímbra, ante el riesgo de desbordamiento del río Mondego.