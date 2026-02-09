La Fiscalía solicita absolver a Errejón de agresión sexual porque los hechos fueron consentidos

Errejón y Mouliaá, durante su declaración en el juzgado

La Fiscalía mantiene su criterio de no acusar al exdiputado de Sumar y fundador de Podemos Íñigo Errejón por las presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá. El ministerio público solicitó este lunes la libre absolución de Errejón al entender que «los hechos relatados no son constitutivos de delito». Según el fiscal, lo que hubo fue un «flirteo» en el curso del cual el político besó a la actriz en un ascensor cuando ambos se dirigían a la vivienda donde tuvo lugar la presunta agresión sexual denunciada por Mouliaá «sin que esta manifestara oposición al mismo».

Continúa el fiscal relatando que, ya en el domicilio, los dos «se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde el Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Dª Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo este a la petición».

Y añade que «ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Dª Elisa, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose». Por ello, considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito y pide la absolución.

«Me han tocado los ovarios»

Mouilaá, que el pasado miércoles anunció que retiraba la acusación contra Errejón, ha cambiado de parecer y anuncia ahora que seguirá adelante con ella al considerar que la última decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado «no puede quedar impune». Según explicó a través de su abogado, Alfredo Arrién, continuará acusando a Errejón por las agresiones sexuales que cometió presuntamente en octubre de 2021, y que ella denunció en 2024, para que sea juzgado. «Tras esto sí que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora sí», afirmó la propia Mouliaá en un mensaje en X, en donde califica de «sospechosa» la posición de la Fiscalía. En su acusación, que ahora mantiene, pide tres años de prisión para Errejón y 30.000 euros de indemnización.

La Audiencia Provincial de Madrid preguntó precisamente este lunes al juez Adolfo Carretero si la actriz había renunciado a acusar a Errejón, como paso previo a deliberar acerca de su procesamiento. Errejón está citado este martes para que el juez le notifique la apertura de juicio oral por las presuntas agresiones sexuales que decretó el pasado 7 de enero. El caso sigue así dando giros desde su inicio.

Septiembre del 2021

Supuestos hechos. Según Mouliaá, los hechos por los que acusa a Errejón tuvieron lugar en septiembre del 2021 tras unos encuentros y contactos del político con la actriz para asistir a una fiesta en Madrid.

Octubre del 2024

Acusaciones y dimisión. Comienzan a hacerse públicas en diferentes redes sociales diversas acusaciones anónimas sobre presuntos comportamientos sexuales inapropiados de Íñigo Errejón con varias mujeres. Algo que genera de inmediato un debate en los medios y en la política. El 21 de octubre, la periodista Cristina Fallarás difunde el testimonio anónimo de una mujer que señalaba que sufrió maltrato psicológico de «un político muy conocido». Tres días después, Errejón dimite de todos sus cargos políticos y renuncia a su escaño como diputado. Poco después, Elisa Mouliaá se presenta públicamente como una víctima de Errejón y presenta formalmente una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

5 de noviembre del 2024

Citación y archivo. El juez Adolfo Carretero llama a declarar a Mouliaá para que ratifique su denuncia y Errejón en calidad de imputado. Mouliaá pide el aplazamiento por su estado de gestación y el juez archiva provisionalmente la causa.

16 de Enero del 2025

Declaraciones ante el juez. Errejón declara ante el juez que los actos sexuales relatados por Mouliaá en su denuncia se produjeron, pero fueron «consentidos». Dice que lo que sucedió fue «un tanteo» y que en la fiesta fue él quien paró el inicio de la relación sexual porque a su edad no está para relaciones «en casa ajena». Mouliaá ratifica su denuncia y asegura que dejó claro a Errejón que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero que él insistió. Dice que bebió mucho y que incluso sospecha que Errejón pudo echarle «algo» en alguna de las bebidas que le trajo. Y que ya en su piso le recordó que «solo sí es sí».

14 de noviembre del 2025

Procesamiento. El juez procesa a Errejón por un presunto delito de agresión sexual. Errejón recurre alegando ausencia de indicios suficientes.

1 de diciembre del 2025

Acusación de Mouliaá. Elisa Mouliaá presenta escrito de acusación formal solicitando tres años de prisión para Errejón y una indemnización de 30.000 euros por un delito continuado de abuso sexual.

17 de diciembre del 2025

La Fiscalía no acusa. La Fiscalía de Madrid rechaza llevar a juicio a Errejón porque estima que no hay indicios de delito suficientes que justifiquen la decisión del juez de sentarle en el banquillo.

7 de enero 2026

Apertura de juicio oral. El juez abre juicio oral contra Errejón y le impone una fianza de 30.000 euros para posibles responsabilidades pecuniarias.

4 de febrero 2026

Mouliaá desiste. Mouliaá comunica al juez que «desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación» que ejerce contra Errejón. Dice que «no obedece a una retractación de los hechos denunciados». Declara luego que hay más víctimas y ella no puede «seguir sola».

6 de febrero del 2026

Comunicación a Errejón. El juez ignora el escrito de Mouiaá por carecer de firma de abogado y cita a Errejón el 10 de febrero para notificarle el auto de apertura de juicio oral.