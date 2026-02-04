Elisa Mouliaá retira su acusación por abuso sexual contra Íñigo Errejón: «No es una retractación, es un límite»

Imagen de archivo de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá Europa Press

La actriz Elisa Mouliaá anunció este miércoles que retira su acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón. «No es una retractación, es un límite», apuntó en un mensaje en la red social X. «Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. Yo salí a dar la cara, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres», indicó.

Según Mouliaá, que la Fiscalía determinase la veracidad de los hechos y que el juez Carretero apreciase indicios de criminalidad enviando a Errejón al banquillo son movimientos más que suficientes para sustentar su defensa. «Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila», aseveró. La actriz pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre del 2021.

Abren juicio oral contra Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá La Voz

«Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así[...]. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola», concluyó.