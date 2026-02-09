Elon Musk arremete contra Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón

Elon Musk, dueño de X, en una imagen de archivo Evelyn Hockstein | REUTERS

El multimillonario tecnológico, Elon Musk, volvió a la carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la derrota del PSOE en las elecciones de Aragón. El magnate retuiteó un mensaje en la red social X —de la que es dueño— por parte del ex subsecretario de Estado para las Comunicaciones de EE.UU., Mike Benz, en el que vincula la pérdida de votos del Partido Socialista a la regularización masiva de inmigrantes.

«Por eso el corrupto gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que sigan votando», reza la publicación, que a su vez cita a una noticia publicada por la agencia Bloomberg que titula el balance de los comicios aragoneses con «El partido gobernante de España sufre su segunda derrota electoral en dos meses».

En las últimas semanas, Elon Musk había mostrado su animadversión por el Gobierno español, ejemplificada en Pedro Sánchez, y sus últimas decisiones respecto a la restricción de las redes sociales a los menores de 16 años y la regularización masiva de inmigrantes en el país. «El sucio Sánchez es un tirano y traidor del pueblo de España», espetó hace unos días Musk al jefe del Ejecutivo, quien ironizó ante los ataques del dueño de X con una clara referencia a Cervantes y su Don Quijote. «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos», lanzó el líder socialista en la misma plataforma.