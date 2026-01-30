Sánchez se enzarza con Elon Musk por la regularización de migrantes: «Marte puede esperar, la humanidad no»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este martes, en Madrid. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado en X a un mensaje en esa misma red del empresario Elon Musk en el que se limita con la expresión «Wow» a hacerse eco de otro mensaje en el que se critica la reciente regularización de migrantes en España. «Mars can wait. Humanity can't.» (Marte puede esperar. La humanidad no puede), dice textualmente en inglés el mensaje de Sánchez al comentario de Musk.

El mensaje original que reproduce el empresario estadounidense oriundo de Sudáfrica es de Ian Miles Cheong un polémico comentarista muy seguido en redes —más de un millón de seguidores— que afirma que Sánchez ha recurrido a la regularización de 500.000 migrantes ilegales para asegurarse su voto en dos años. Ante ello, el jefe del Ejecutivo ha ironizado: «Marte puede esperar, la humanidad no».

La medida —que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia— podría suponer una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en concepto de tasas administrativas. Un proceso del que, según estima el Ejecutivo, se beneficiarían 500.000 migrantes.