El Congreso desestima la petición de Ábalos de cobrar su indemnización
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
Los letrados de la Cámara baja entienden que ya no tiene derecho a percibirla al haber sido suspendido como diputado tras su ingreso provisional en prisión09 feb 2026 . Actualizado a las 16:53 h.
José Luis Ábalos se quedará sin la indemnización que le correspondería como diputado tras entregar su acta. En un informe al que ha podido tener acceso este periódico los letrados del Congreso entienden que no procede