Cataluña mantendrá la gratuidad de los cercanías mientras dure el caos

La consejera catalana de Territorio, Sílvia Paneque, y la de Interior, Núria Parlon, dan cuenta de las últimas informaciones sobre la gestión y medidas del accidente de Rodalies en Gelida. David Zorrakino | EUROPAPRESS

La Generalitat de Cataluña prorrogará la gratuidad de los cercanías «hasta la restitución completa del sistema», que sufre una crisis sin precedentes desde el accidente mortal de Gelida (Barcelona) el pasado 20 de enero. En una comparecencia en el Parlamento catalán, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, explicó que la ciudadanía «no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado».

Cataluña busca autobuses en toda España para paliar el caos de cercanías Xavier Gual

La gratuidad se preveía para 30 días, pero, a la vista del desbarajuste ferroviario, se alargará sine die. Además, se mantendrán desplegados los autobuses, que superan los 400, para cubrir los tramos sin tren. Ayer se recuperó parcialmente la línea entre Masanet y Blanes, la R1, cortada desde hace más de 15 días, y también la R4, entre Tarrasa y Manresa, con un tren lanzadera cada hora.

El número dos de Puente se instala en Cataluña por la crisis de los cercanías Xavier Gual

Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el CIS catalán, Rodalies es el medio de transporte público peor valorado por los catalanes, que le otorgan un 4,2 sobre 10, tres décimas menos que el año pasado y lejos del aprobado de los dos años anteriores. El sondeo se elaboró antes de la crisis de los cercanías. El 55 % de los encuestados señalan a la Generalitat como responsable del caos, mientras que el 41 % culpan al Gobierno central.