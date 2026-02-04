El PSOE cede para aprobar ya la subida de las pensiones y salvar parte del escudo social

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Siete días después de que el Congreso derogara el decreto ómnibus aprobado por el Gobierno, que incluía la revalorización de las pensiones junto a otras 21 medidas, entre ellas la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, el Ejecutivo cedió este martes ante la evidencia de que no contaba con mayoría para sacarlo adelante y troceó el decreto, como le exigían el PP, Junts y el PNV, separando el alza de las pensiones y medidas como la supresión de la obligación de presentar declaración de IRPF para beneficiarios de prestación por desempleo del resto del escudo social, que irá en un texto aparte.

El PSOE negoció hasta última hora y alcanzó un acuerdo con el PNV para modificar la norma antidesahucios, dejándola sin efecto para los propietarios que solo tienen dos viviendas y alquilan una de ellas. Aun así, el Ejecutivo no tiene garantizado sacar adelante este decreto, dado que Junts lo rechaza y Podemos no asegura su apoyo. Sí se aprobará casi con seguridad la subida de las pensiones, aunque el PP advirtió ayer de que solo apoyará el decreto si lleva «única y exclusivamente» esa medida. El incremento de las pensiones será del 2,7 % y del 11,35 % para las no contributivas.

Junts y Podemos, muy críticos

En el decreto del escudo social se incluyen además, entre otras cuestiones, las ayudas por la dana de Valencia y por los incendios, la prórroga del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026, la de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, las mejoras en la jubilación para los bomberos o la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

El Ejecutivo está convencido de aprobar el decreto de escudo social, pese a que Junts dio a entender que lo rechazará. «A falta de leer la letra pequeña, votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta porque el coste de este escudo social lo pagarán el pequeño propietario y los vecinos», dijo la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que añadió que el «Gobierno se equivocó la semana pasada intentando colar las okupaciones y los impagos» con la revalorización de las pensiones.

Y tampoco tiene el Gobierno asegurado el respaldo de Podemos, molesta con el hecho de que el PSOE partiera en dos el decreto ómnibus y cediera ante el PNV, excluyendo del decreto antidesahucios a los propietarios de una sola vivienda en alquiler.

«El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ‘solo' tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, solo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto.», aseguró la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, en un mensaje en la red X.

En Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, hicieron de tripas corazón y, después de haber exigido que el decreto ómnibus se mantuviera íntegro y se sometiera de nuevo a la votación en el Congreso, este martes lanzaron un llamamiento a la «calma» y pidieron a Podemos que se ahorre las «palabras gruesas».

Sumar lo asume críticamente

El partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sigue cuestionando que los propietarios de una vivienda en alquiler se libren de la suspensión de desahucios, algo que considera «reprochable socialmente», pero asume el acuerdo entre el PSOE y el PNV en base a la compleja «aritmética parlamentaria» necesaria para aprobar el decreto de escudo social. El portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, dijo que no se puede hacer política de «líneas rojas» como, a su juicio, hace Podemos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, celebró incluso haber convencido al PSOE de que no desgajara la moratoria antidesahucios del resto de medidas del escudo social, ya que, en caso de haberse votado en solitario, según dijo, habría fracasado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró, tras conocer el troceamiento del decreto, que Pedro Sánchez, «estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos». Según dijo, el PP ha tomado nota y «los pensionistas también» porque «no se van a volver a fiar de Sánchez». Respecto al acuerdo alcanzado por el PSOE y el PNV sobre la prórroga de la norma antidesahucios, excluyendo solo a los propietarios que alquilan una única vivienda, indicó que el derecho constitucional a la propiedad «queda anulado» por este decreto «de Sánchez y sus socios».

El líder de Vox, Santiago Abascal, no aclaró si su partido votará a favor del decreto de revalorización de las pensiones, pero recordó que suelen oponerse a cualquier iniciativa del Gobierno.