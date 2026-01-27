PP, Vox y Junts confirman que harán decaer la subida de las pensiones y el escudo social

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante su intervención en la sesión plenaria extraordinaria de este 27 de enero. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

PP, Vox, Junts y UPN han confirmado durante sus intervenciones este martes en el Pleno del Congreso que rechazarán la convalidación del real decreto ley que sube las pensiones y prorroga el escudo social, lo que hará decaer estas medidas. El diputado del PP Juan Bravo se ha mostrado favorable a revalorizar las pensiones, tal y como acordó el Pacto de Toledo, aunque no apoyará el decreto porque está «trufado» con otras medidas que no comparte, como la suspensión de los desahucios por impago.

«Si tienen que revalorizar las pensiones, tráiganlo por separado» o apoyen la propuesta del PP en ese sentido, ha insistido, pero si lo que pretende el Gobierno es «proteger a los okupas» tendrá que recurrir «a sus socios».

Para Bravo, la diversidad de medidas incluidas en un mismo texto es «una falta de respeto al Parlamento» y utiliza como «rehenes» a los pensionistas para ocultar que el Gobierno «no gobierna» y que es «incapaz» de aprobar unos presupuestos.

En ese mismo sentido, la portavoz de Junts Míriam Nogueras ha justificado su rechazo al real decreto ley porque mezcla «dos temas que no tienen nada que ver», la revalorización de las pensiones y la suspensión de los desahucios para familias vulnerables.

«Pensiones sí; okupaciones, no», ha resumido, y ha avanzado que si el Gobierno presenta un texto para revalorizar las pensiones «sin el chantaje de mantener las okupaciones», votarán a favor.

Nogueras ha aprovechado su intervención para cargar contra la falta de inversión en Cataluña -«pagamos impuestos de primera, pero nos dan servicios de tercera»-, en particular en materia ferroviaria, por lo que ha pedido un ferrocarril «100 % de competencia catalana».

El diputado de Vox José María Figaredo ha mostrado su oposición a las diferentes medidas que recoge el real decreto, incluida la revalorización de las pensiones, porque «lo que están haciendo es agotar el sistema».

PNV, ERC y Bildu apoyan el decreto, aunque con críticas

El PNV apoyará el decreto porque incluye medidas «urgentes y necesarias», aunque ha cuestionado que vayan mezcladas con otras «controvertidas» como la prohibición de las desahucios, que ha criticado con dureza porque carga el coste en muchos pequeños propietarios de vivienda, lo que genera un «miedo» que «expulsa a muchas familias» del mercado de alquiler.

La diputada Idoia Sagastizábal ha acusado al Gobierno de jugar a la «ruleta rusa» al mezclar cuestiones tan dispares y ha advertido de que si vuelve a presentar el mismo texto, el PNV no lo apoyará y «tendrán que negociar».

Bildu apoyará el texto por la necesidad «imperiosa» de mantener el escudo social, aunque ha abogado por convertir estas medidas en estructurales, un punto en el que ha coincidido ERC, que apoya el decreto por «urgencia», aunque lamenta la «angustia permanente» de tener que prorrogar las medidas cada año.

También votarán a favor Podemos, que ha criticado los desahucios «silenciosos»; BNG, aunque las medidas son solo paliativas; Coalición Canaria, aunque a cambio de que se distinga entre grandes propietarios de vivienda y pequeños tenedores, y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó.