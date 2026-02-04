El jefe de gabinete de Maroto niega que ayudase a Koldo a agilizar la licencia de la empresa implicada en la trama de hidrocarburos

Díaz Bidart este miércoles camino de su declaración Carlos Luján | EUROPAPRESS

Juan Ignacio Díaz Bidart, quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, ha declarado como testigo este miércoles en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villafuel, una de las tramas de fraude de hidrocarburos que implican al corruptor confeso Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas, entre otros. El compareciente ha desmentido los testimonios anteriores en sede judicial de Aldama y de la empresaria Carmen Pano, también investigada, sobre su implicación directa en facilitar la licencia de operador de gasolina en favor de la citada sociedad Villafuel, concedida en septiembre de 2022 tras cumplir los requisitos económicos. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Díaz Bidart ha señalado que no recuerda haber gestionado documentación alguna sobre este asunto y que, en todo caso, no tenía competencias (era decisión del Ministerio de Transición Ecológica) para la gestión de la licencia que solicitaba la compañía de Rivas, acusada de defraudar a Hacienda más de 231 millones de euros en las cuotas impagadas de IVA.

El pasado viernes y ante el juez instructor Santiago Pedraz, Pano declaró que los papeles se tenían que presentar a Díaz Bidart a través del exasesor ministerial de Transportes Koldo García, a quien Aldama tendría comprado con premios económicos, según sostienen los investigadores. Pano es la misma persona que ratificó que llevó 90.000 euros en bolsas de basura a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz y que el dinero era de Rivas y de Aldama, un hecho que este negó en rotundo en su declaración.

Sobre la afirmación de Pano, el exjefe de Gabinete de Industria ha indicado este miércoles que no recuerda haber tenido conversaciones sobre Villafuel en sus encuentros con Koldo y ha añadido que puede que fuera su secretaria a quien le dieran los papeles, según las fuentes jurídicas consultadas. Díaz Bidart sí ha reconocido que tuvo una reunión con dos técnicos de Industria sobre Villafuel, pero que duró apenas cinco minutos.

Tramitación

La semana pasada fue Marc Pons, el que fuera jefe de Gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, quien compareció como testigo y aseguró que se reunió cuatro o cinco veces con Koldo García por su cargo en Transportes, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos ni sobre Villafuel.

«Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel, según recogió la UCO en uno de sus últimos informes. En ese mismo atestado, los agentes incluyeron una imagen que reenvió Koldo a Pons en febrero de 2021 «conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de Villafuel».

Pons manifestó en su comparecencia que creía recordar que el envío de la foto fue posterior a su encuentro, pero dijo que él no tuvo ninguna participación en la tramitación de la licencia de hidrocarburos ni recibió ninguna dádiva. Es más, la tramitación del expediente de dicha licencia duró unos 600 días, muy superior a la media, porque la empresa señalada no cumplió de forma inicial con los requisitos demandados. Entre otros, prestar una fianza de tres millones de euros para operar en el sector.