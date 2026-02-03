El PP elige a la coruñesa Pilar Rojo como presidenta de la Comisión de Exteriores del Senado

PILAR ROJO - PP por Pontevedra- Nacida en 1960. Arquitecta BENITO ORDOÑEZ

El PP ha elegido a su senadora por Albacete y expresidenta del Parlamento de Galicia (2009-2016), Pilar Rojo, como presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, en sustitución del alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, que dejó el partido por una denuncia por presunto acoso sexual. Así lo ha dictaminado la Comisión de Asuntos Exteriores en su reunión de este martes, donde ha elegido a Pilar Rojo para dirigir el foro. Como anécdota, la nueva presidenta no ha podido acudir a esta sesión por un problema con su avión. Hasta ahora, Pilar Rojo era la portavoz del PP en esta Comisión de Asuntos Exteriores.

Landaluce dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto acoso sexual a mujeres en el Ayuntamiento de Algeciras, lo que conllevó su salida como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, aunque sí que decidió mantener su escaño como senador del Grupo Mixto.

Este nuevo puesto de Pilar Rojo tiene un complemento retributivo de 1.738,36 euros al mes, que se percibe en 14 pagas y está sometido al régimen general de retención y tributación fiscales.