La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por «malversación y acoso»

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce preside un pleno el pasado mes de diciembre Nono Rico | EUROPAPRESS

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, que señalaba supuestos delitos de «malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual». Según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal indica que, mediante decreto del fiscal instructor del pasado 9 de enero, se ha acordado el archivo de las diligencias.

La decisión se adopta al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al no existir en la actualidad investigaciones activas en las que pudiera formalizarse la personación interesada. En un auto difundido por el Ayuntamiento de Algeciras esta tarde, el Fiscal Jefe de la Sala de lo Penal informa de que el 9 de enero el fiscal instructor de la denuncia acordó el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia por lo que «no existe en este momento diligencias de investigación activas».

Landaluce tiene previsto comparecer este viernes para dar una valoración política, aunque nada más trascender la resolución del archivo de la causa ha colgado un vídeo en redes sociales, donde dice que siente «alivio».

Anunció su suspensión temporal de militancia en el PP en diciembre

En una nota publicada el pasado mes de diciembre, Landaluce declaró su «absoluta inocencia» y apuntó su «determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance». Además, afirma sentirse «acosado, utilizado y perseguido» por el PSOE y asegura que no permitirá que «nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor».

«Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese. Mi prioridad son los algecireños. Por ellos, por mi familia y por mis compañeros, llegaré hasta las últimas consecuencias», sostuvo por aquel entonces Landaluce.