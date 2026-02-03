El PNV pacta con el Gobierno ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler

El presidente del PNV Aitor Esteban con la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero LUIS TEJIDO | EFE

El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha acordado con el Gobierno central ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará «que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables» al tener que asumir «la carga del impago a la que se les obligaba». En un comunicado, la formación vasca ha aplaudido que el Gobierno «haya aceptado» un «acuerdo de mínimos» que permitirá «seguir negociando mejoras en materia de vivienda».

El PNV ha valorado la ampliación del «escudo social» a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedarán exentos de «asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad». Según ha puntualizado, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, «incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco», por lo que «exonera de esta obligación a los propietarios que solo tienen una o dos propiedades», una de ellas la vivienda habitual y la segunda en alquiler. El PNV ha asegurado que, de esta forma, «se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos».

El Partido Nacionalista Vasco ha insistido en que «han peleado» para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre «hasta lograr que el Gobierno español los diferencie» y evite, con esta nueva redacción, «que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado». Por ello, ha expresado su satisfacción por que el Gobierno central «haya aceptado este acuerdo de mínimos» y ha esperado que «esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social».

La portavoz del grupo vasco, Maribel Vaquero había advertido ya este lunes de que la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad no puede recaer sobre los propietarios con una única vivienda en alquiler. «Un nuevo escudo social solo es posible -dijo, insistiendo en una propuesta que su partido ya planteó en diciembre- si se amplía a los pequeños propietarios y se evitan dobles vulnerabilidades».

Decreto ómnibus

Este acuerdo se enmarca en las negociaciones iniciadas por el Gobierno para tratar de salvar las medidas incluidas en el decreto ómnibus que rechazó la semana pasada el Congreso. El real decreto ley que decayó incluía una batería de medidas de todo tipo, entre ellas la revalorización de las pensiones en un 2,7 %; de las mínimas, en un 7 %, y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), en un 11,4 %, unas subidas que ya se aplicaron en la nómina de enero pero que ahora están en el aire. También se prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el de 2026, se congelaban las cotizaciones sociales de los autónomos y se prorrogaban los umbrales de facturación que les permiten permanecer en el régimen de módulos. Además se prohibían los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables, se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico y se eliminaba la obligación de que los perceptores de la prestación por desempleo presenten la declaración de la renta. Otras medidas eran la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal por compra de vehículos eléctricos e inversiones en obras de eficiencia energética o la exención de IRPF para las ayudas por daños provocados por los incendios forestales, entre otras.

Finalmente se ha optado por desgajar este polémico asunto del real decreto ley que aprueba este martes el Consejo de Ministros. Es decir, habrá dos textos, uno con la revalorizacioón de las pensiones y el grueso del escudo social y el otro con la moratoria de los desalojos, que aspira a sacar adelante con modificaciones.