Las claves del no al decreto ómnibus del Gobierno: incertidumbre para pensionistas y autónomos, y un alivio fiscal a las empresas que puede durar poco
REDACCIÓN / LA VOZ
ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores
Vender casa será más barato al decaer los coeficientes de la plusvalía, pero se reducen los descuentos en la factura de luz28 ene 2026 . Actualizado a las 10:10 h.
Se repite el guion. Al igual que hace un año, PP, Vox y Junts unieron ayer sus votos en el Congreso para rechazar el decreto ómnibus que el Gobierno de coalición llevó este martes al primer