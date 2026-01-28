Las claves del no al decreto ómnibus del Gobierno: incertidumbre para pensionistas y autónomos, y un alivio fiscal a las empresas que puede durar poco

Una mujer reprochó a los diputados de PP, Vox y Junts su voto contrario al decreto: «Defendéis a los ricos de este país». Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Se repite el guion. Al igual que hace un año, PP, Vox y Junts unieron ayer sus votos en el Congreso para rechazar el decreto ómnibus que el Gobierno de coalición llevó este martes al primer