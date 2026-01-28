Las claves del no al decreto ómnibus del Gobierno: incertidumbre para pensionistas y autónomos, y un alivio fiscal a las empresas que puede durar poco

G. L. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores

Una mujer reprochó a los diputados de PP, Vox y Junts su voto contrario al decreto: «Defendéis a los ricos de este país».
Una mujer reprochó a los diputados de PP, Vox y Junts su voto contrario al decreto: «Defendéis a los ricos de este país». Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Vender casa será más barato al decaer los coeficientes de la plusvalía, pero se reducen los descuentos en la factura de luz

28 ene 2026 . Actualizado a las 10:10 h.

Se repite el guion. Al igual que hace un año, PP, Vox y Junts unieron ayer sus votos en el Congreso para rechazar el decreto ómnibus que el Gobierno de coalición llevó este martes al primer

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete