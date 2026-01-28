El Gobierno tendrá que aprobar un nuevo decreto antes del 1 de marzo para subir las pensiones

Las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y de Igualdad, Ana Redondo. ZIPI

El Gobierno tendrá que aprobar un nuevo decreto para convalidar la subida de las pensiones tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía otras 21 medidas, entre ellas la prórroga de la prohibición