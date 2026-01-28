El Gobierno tendrá que aprobar un nuevo decreto antes del 1 de marzo para subir las pensiones

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y de Igualdad, Ana Redondo.
Las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y de Igualdad, Ana Redondo. ZIPI

El PNV se suma a la exigencia del PP, Vox y Junts de que la medida se presente en un texto desligado de otras cuestiones

28 ene 2026 . Actualizado a las 18:49 h.

El Gobierno tendrá que aprobar un nuevo decreto para convalidar la subida de las pensiones tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía otras 21 medidas, entre ellas la prórroga de la prohibición

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete