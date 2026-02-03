El accidente de Adamuz será un punto de inflexión en las obras de renovación de la red de alta velocidad
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA
El colapso del viaducto de la A-6 ocurrió en plena operación de refuerzo, por lo que es necesario extremar las precauciones en este ámbito. El ADIF pide que se supriman trenes en la línea a Barcelona para tener más margen en las labores de mantenimiento03 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La red de alta velocidad empezará a sufrir en los próximos años importantes operaciones de rehabilitación que van más allá de las meras actividades de mantenimiento e implican actuaciones de renovación en profundidad. La primera