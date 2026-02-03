El accidente de Adamuz será un punto de inflexión en las obras de renovación de la red de alta velocidad

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Estos días continuarán los trabajos para reponer las vías afectadas por el accidente
Estos días continuarán los trabajos para reponer las vías afectadas por el accidente Ministerio de Transportes y Movi

El colapso del viaducto de la A-6 ocurrió en plena operación de refuerzo, por lo que es necesario extremar las precauciones en este ámbito. El ADIF pide que se supriman trenes en la línea a Barcelona para tener más margen en las labores de mantenimiento

03 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La red de alta velocidad empezará a sufrir en los próximos años importantes operaciones de rehabilitación que van más allá de las meras actividades de mantenimiento e implican actuaciones de renovación en profundidad. La primera

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete