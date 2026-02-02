Las encuestas apuntalan una victoria del PP en Aragón pero sin suficiencia para gobernar en solitario

El candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón. Javier Belver | EFE

Aunque las encuestas no siempre son sinónimo de la realidad que se expone en las urnas, parece que en Aragón hay un denominador común en los sondeos. Moviéndose en un abanico de los 28-30 escaños, el PP volvería a ganar, como en el 2023, las elecciones. Según el sondeo de 40db, Jorge Azcón obtendría un 37,6 % de los votos, sin embargo, este triunfo sería insuficiente para gobernar en solitario, puesto que la mayoría absoluta se sitúa en 34 diputados en las Cortes.

En este contexto Vox emerge con fuerza en la comunidad aragonesa. Las estimaciones de Sigma Dos, Target Point y 40db coinciden en que la formación de Santiago Abascal se moverá en un 17 % de los votos o, lo que es lo mismo, ascender hasta los 13 diputados, lo que supondría un aumento significativo respecto a su último resultado electoral, donde obtuvo 7 diputados. Incluso los sondeos menos optimistas como NC Report o GAD3, que le otorgan un 16,4 %, siguen remarcando su tendencia al alza.

Todos estos sondeos se enmarcan dentro de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno, así como la tragedia ferroviaria de Adamuz y el decreto ómnibus para la revalorización de las pensaciones. Cuestiones que, sobre la mesa, profundizan la caída del PSOE, que podría establecer su peor registro en Aragón el próximo 8 de febrero. La candidata socialista Pilar Alegría —en el ojo del huracán por sus reuniones con el exmilitante socialista, Paco Salazar, acusado por presunto acoso sexual— reuniría según las estimaciones un 23,4 %, pasando de concentrar 23 diputados a 17 únicamente.

El fracaso en la coalición de izquierdas también se evidencia en las encuestas. Podemos y PAR no tendrían representación en las Cortes a diferencia del 2023. Por su parte, los más beneficiados son IU-Sumar, quienes aglutinarían en torno al 4 % de los sufragios, aunque únicamente representaría entre 1 y 2 diputados. La Chunta Aragonesista, en el caso de las estimaciones de GAD3, podría ascender hasta los 5 escaños frente a los 3 de los últimos comicios, llegando incluso a los 6 entre los que se mueve para Sigma Dos.

Mientras, el partido del eurodiputado Luis Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, conseguiría un diputado — 2,7 % de los votos— únicamente para Target Point, desapareciendo de la ecuación para el resto de los sondeos.