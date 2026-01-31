NACHO GALLEGO | EFE

El coordinador de IU en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, aseguró que Podemos exigía «premisas imposibles» para confluir en una candidatura de unidad que su formación intentó armar «con todas sus fuerzas» y «al límite de sus posibilidades». IU concurrirá en coalición junto a Movimiento Sumar y Verdes Equo y competirá electoralmente con los morados. «No ha sido posible un acuerdo con Podemos, se han estrujado» los plazos y solo se ha negociado por videoconferencia y por teléfono», se quejó. En la comunidad castellanoleonesa se repetirá así el escenario de Aragón, a pesar de que todos los partidos situados a la izquierda del PSOE elogiaron los resultados cosechados en Extremadura al concurrir con una sola candidatura en la que ya no figuraba Sumar. La división del espacio, pese a los llamamientos de distintos líderes, se retomó para la cita aragonesa del 8 de febrero y se repetirá el 15M.

Gascón defendió que desde IU llevan intentando atraer a Podemos desde octubre del año pasado. «Entendemos que hemos hecho todo lo posible», señaló Gascón para indicar que son «otros sujetos políticos», en referencia a Podemos, los que tienen que aclarar por qué no han remado por una lista unitaria, como pasó en los anteriores comicios. «Y si hay voluntad de llegar a un acuerdo, pues obviamente que se haga, pero en torno a la unidad, no en torno a una de las patas de la unidad solamente», añadió. Según fuentes de IU, Podemos llegó a exigir, entre otras cuestiones, la salida del Gobierno central de los ministros de la coalición para concurrir a unas primarias conjuntas de todos los partidos.