Un muerto y un herido grave en un alud que sorprendió a un grupo de montañeros en Benasque, en Huesca

Un trágico alud registrado este jueves en la zona del circo de Cibollés (Benasque), en Huesca, deja un balance de una persona fallecida y otra herida de gravedad. El accidente se produjo fuera de la zona catalogada como esquiable de la estación de Cerler, cuando una avalancha sepultó a dos de los cuatro integrantes de un grupo de montañeros que se encontraba en la zona. Dos de los integrantes de este grupo resultaron ilesos y fueron ellos los que, alrededor de las 12.39 horas, activaron un amplio dispositivo de rescate. En la operación participaron ocho agentes del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque, unidades de guías caninos y un helicóptero medicalizado del 112, que localizaron a las víctimas con signos vitales muy débiles tras haber quedado atrapadas bajo la nieve.

A ambos rescatados se les aplicaron medidas para tratar de recuperarlos de la hipotermia en la montaña, antes de trasladarlos. Lamentablemente, uno de ellos falleció, mientras que el otro fue evacuado de urgencia al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanece ingresado en la uci con pronóstico reservado. El consejero de Interior supervisó el operativo desde la sede del 112, ya que no podía trasladarse debido al mal estado de las carreteras.

Este suceso eleva a cinco el número de víctimas por avalanchas en Aragón desde finales de diciembre. Las autoridades habían emitido previamente avisos de máxima precaución, desaconsejando expresamente el esquí fuera de pista y de montaña debido al riesgo extremo de aludes, que pueden desencadenarse incluso ante sobrecargas de baja intensidad.