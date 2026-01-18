Muere un esquiador en un alud en el barranco de Puimestre, en Huesca

Estación de Canfranc (Huesca) cubierta de nieve Javier Broto | EFE

Una persona ha muerto este domingo en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque, tras verse sorprendida y atrapada por un alud, según ha confirmado la Guardia Civil y recoge Europa Press.

Sobre las 14.00 horas, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Huesca ha recibido un aviso de que se han producido dos aludes fuera de pista en la estación de esquí de Cerler y que una persona había quedado atrapada. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque y el personal de la estación de esquí de Cerler han acudido de inmediato al lugar y han rescatado a la persona, que ha fallecido. La Aemet mantiene activo durante este domingo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés.

Tres muertes en diciembre

El pasado mes de diciembre tres esquiadores resultaron muertos y otro un herido por un alud de nieve cerca de Panticosa (Huesca). Además, otro montañero también falleció atrapado por un alud en el valle de Bielsa.