La jueza de la dana niega seguir investigando los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón

José Manuel Cuenca Ana Escobar | EFE

La magistrada del tribunal de instancia de Catarroja, en Valencia, que instruye la causa por la gestión de la dana ha denegado la petición de la acusación que ejerce la asociación Mai Més València para ampliar la investigación ya acordada respecto de las conversaciones del teléfono móvil del exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. La referida asociación, según consta en un auto hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, solicitó ampliar las pesquisas a los mensajes escritos en un grupo de Whatsapp bautizado como chat emergencias, la identificación de sus miembros y la fecha de creación.

La instructora justifica esa negativa en que la citada providencia fue resultado del consentimiento expreso que prestó el testigo en una comparecencia. «La extensión que se interesa por la acusación popular Mai Més afectaría a otras personas» y, además, «no se corresponde con el consentimiento prestado» por el testigo, precisa junto a otros argumentos la magistrada.

Así, la investigación se limitará a los mensajes que intercambió con los procesados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, el expresident Carlos Mazón y el ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García, entre otros miembros del gabinete de Presidencia.

Así las cosas, únicamente se incorporarán a la causa los mensajes del 29 de octubre de 2024 relacionados con la emergencia.