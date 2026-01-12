Salomé Pradas asegura que intentó comunicar a Carlos Mazón la posibilidad de confinar la tarde de la dana pero no pudo: «Debía conocerlo»

La exconsejera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026, en Catarroja, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Rober Solsona | EUROPAPRESS

La exconsejera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha reiterado este lunes ante la jueza que investiga la gestión de la dana que intentó trasladar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en la tarde de la riada, la propuesta de confinamiento de la población pero no pudo. «Creo que debía conocer el caso el president», ha aseverado.

Pradas estaba este lunes citada ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales, para realizar un careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón.

La exconsejera se ha ratificado en el acta de los WhatsApp que aportó al juzgado y ha reiterado que el día de la dana, a las 19.43 horas, habló con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, porque no podía contactar con Mazón. Así, comentó que en ese momento se estaba valorando el confinar a la población y creyó que el entonces president debía conocerlo, pero este no atendía sus llamadas.

Pradas asegura que rebatió al exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, el mensaje en el que este le instaba a «quitarse de la cabeza» el confinamiento porque, según señaló Cuenca, era responsabilidad de la Delegación del Gobierno. La exconsejera ha subrayado que éste le dijo que confinar una provincia era un barbaridad, que prefería «zonificar» ese confinamiento.

En su turno de palabra, Cuenca ha asegurado que él asoció el término confinamiento a la pandemia, «al presidente del Gobierno tomando la decisión y a vulneración de derechos fundamentales». Ha asegurado también que, como no es jurista, había que trasladar la consulta a la Abogacía de la Generalitat, sin que ello supusiese intención alguna de impulsar o frenar ningún tipo de medida.