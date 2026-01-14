El exjefe de bomberos asegura que no fue avisado de la retirada de efectivos del Poyo en la dana: «Me enteré días después»

El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia el día de la dana, Jose Miguel Basset, a su llegada al juzgado para declarar como testigo ante la jueza de Catarroja. Manuel Bruque | EFE

José Miguel Basset, quien fue inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia, ha asegurado este miércoles en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que el 29 de octubre del 2024 que no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos que vigilaban el barranco del Poyo: «Me enteré días después».

A preguntas de la jueza de Catarroja, ha asegurado que fue ajeno a la petición de movilización de los bomberos que realizó el 112, que «no todo pasa» por sus manos, y que tampoco se enteró de la retirada, sino que fue el oficial de guardia quien gestionó esta última. En este sentido, ha añadido que tuvo conocimiento de la retirada de los bomberos de vigilancia de los cauces del Magro y del Poyo días después, al publicarse el asunto en prensa, y que preguntó al oficial de guardia.

Este le dijo que se habían retirado tras constatar un descenso del caudal del Poyo en unas mediciones que realizaron «a la hora de comer», y, ha insistido, todas las comunicaciones con los bomberos forestales —los responsables de la misión de vigilancia de los cauces, bajo la coordinación del Consorcio— quedaron grabadas en el sistema CoordCom, de modo que ha dado el nombre de la persona que dio la orden de retirada y del oficial de guardia que «escuchó y no dijo nada».

«El Cecopi no decidió el envío de la alerta»

Según han informado fuentes conocedoras de la declaración, Basset ha asegurado que el mensaje Es-Alert de las 20.11 horas del día de la tragedia se envió a toda la provincia «porque alguien lo decidió, pero no fue el Cecopi» (Centro de Coordinación Operativa Integrado). En paralelo, ha aseverado que no recuerda que en el Cecopi se plantease el confinamiento de la población o los posibles problemas legales que podría conllevar esta medida.

El exjefe de bomberos ha sostenido que el Es-Alert fue el único mensaje que se valoró aquella jornada, si bien ha matizado que con la información que tenían en aquel momento consideró que ese mensaje podía no ser preciso y pidió sin éxito la intervención de un especialista del grupo de comunicación.

A las 18.13 horas, ha explicado ante la jueza, abrió un archivo de texto en su ordenador y propuso una redacción que decía que, «ante la situación de fuertes lluvias que se están produciendo en su zona, manténganse en sus domicilios y estén atentos a las informaciones». A su juicio, esa versión se dio por válida, la pasó a Jorge Suárez y sabe que se plantearon «algunas modificaciones, el idioma..., referencias a À Punt...», pero que no sabe qué pasó posteriormente, de modo que no sabe por qué finalmente se suprimió la petición de permanecer en los domicilios por la de evitar desplazamientos.