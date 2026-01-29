La alcaldesa de Getxo, del PNV, rechaza dimitir tras un escándalo urbanístico, pese a que toda la oposición se lo pide

La alcaldesa, Amaia Agirre, durante el pleno de este jueves Miguel Toña | EFE

El pleno municipal de Getxo ha aprobado este jueves una moción exigiendo la dimisión de la alcaldesa Amaia Agirre (PNV) tras la escalada de tensión por el denominado caso palacete. La oposición en bloque (PP, EH Bildu y Elkarrekin) insiste en denunciar la responsabilidad política de la regidora en el derribo del edificio histórico Irurak Bat, construido en 1845 y protegido legalmente, para proyectar viviendas de lujo por parte de una cooperativa vinculada a miembros del propio equipo de gobierno jeltzale. La crisis institucional se ha agudizado tras la reciente entrada de la Ertzaintza en dependencias municipales por orden judicial y la imputación de diez personas, entre las que figuran tres concejales del PNV que ya han sido cesados. Mientras la oposición acusa a Agirre de «obscurantismo» y de intentar obstaculizar la investigación, sus socios de gobierno del PSE-EE han rechazado la dimisión al considerarla una estrategia de desestabilización política antes de que existan hechos probados.

Pese a la derrota en la votación del pleno, la alcaldesa ha reafirmado su decisión de mantenerse en el cargo, calificando las mociones de «escenificación calculada» y «oportunismo político».

Agirre ha asegurado que no cederá a las presiones de quienes buscan el desgaste institucional y ha prometido seguir gobernando con «firmeza y ética», defendiendo que el Ayuntamiento ha colaborado con la justicia desde que se detectaron las primeras irregularidades.