Feijoo acusa a Sánchez de incrementar el censo con la regularización masiva de migrantes e ir contra la política europea

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado este miércoles que la regularización «masiva» de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno, cuya estimación «supera las 800.000 personas», va contra la política migratoria europea. Además, ha señalado que el Ejecutivo de PSOE y Sumar «no tiene derecho» a «incrementar el censo» de españoles.

En un mitin en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijoo ha alertado de que esa medida va a suponer un «efecto llamada». «El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso», ha manifestado, para añadir que se trata de «una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir» en España.

Además, ha indicado que esa decisión es «doblemente irresponsable» porque el Gobierno ya está otorgando, a través de la llamada Ley de Nietos, la nacionalidad a «dos millones de personas» y «la incorporación en el censo» de España.

«No tiene derecho a incrementar el censo»

Y ahora, ha proseguido el líder del PP, de forma «simultánea» pretende incorporar a «más de 850.000 personas que están de forma irregular» en el país a través de una regularización «masiva» de migrantes.

Según Feijoo, esa decisión «va contra la política europea pactada entre los Estados miembros». «Si usted quiere hablar de inmigración irregular, llévelo al Congreso, que se debata en el Congreso y que se vote. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas», ha enfatizado.