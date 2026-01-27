La regularización de inmigrantes puede beneficiar a entre 6.000 y 8.000 personas en Galicia
ESPAÑA
La comunidad cuenta con una población de 174.494 personas procedentes de otros países con su situación regularizada27 ene 2026 . Actualizado a las 17:42 h.
Entre 6.000 y 8.000 extranjeros que viven en Galicia sin permisos legales podrán regularizar su situación como residentes en cuanto comience a desarrollarse el real decreto aprobado este lunes por el Consejo de Ministros. Galicia cuenta con una población de 174.494 personas procedentes de otros países con su situación regularizada, lo que equivale al 6,43 % de la población.
El porcentaje que ahora podrá beneficiarse de la ventana legal pactada entre el Gobierno y Podemos supone un grupo muy pequeño respecto a los residentes ya establecidos regularmente, pero aún así organizaciones como el Foro Galego de Inmigración recibió «con gran alegría» el anuncio de la medida que dicho colectivo venía reclamando desde hace años, secundando la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el 2022.
El Foro reclama que la regularización se aplique de manera flexible y que no se vincule a la exigencia de un precontrato de trabajo. En aras de evitar trámites burocráticos, el colectivo referente de la defensa de la inmigración en Galicia demanda también que las eonegés puedan acreditar la presencia de los cinco meses requeridos para que los inmigrantes logren su residencia. «O procedemento debe ser moi sinxelo para evitar colapsos e debe ter en conta que as persoas migrantes en situación irregular non poden acceder ao certificado electrónico para presentar solicitudes», advierte el Foro.