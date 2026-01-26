El Gobierno cede ante Podemos y aprueba la regularización de medio millón de migrantes

Irene Montero, secretaria política de Podemos Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. Fuentes de la formación morada avanzaron este lunes que la medida se aplicará a extranjeros que ya se encuentran en España y añadieron que se realizará «con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente». Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

Según explicó la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España. Para ello, deberán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

En el momento de presentación de la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos.

La inmigración irregular aumenta cerca del 700 % en los últimos ocho años

El último informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que 840.000 personas en situación irregular residían en España a 1 de enero del 2025, una cifra que equivale al 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios, lo que supone un incremento del 685 % del número de irregulares respecto al 2017 —apenas se contabilizaron 107.000—.

Este aumento no es ni mucho menos casual. En términos netos, la población extranjera ha crecido en 2,3 millones de personas en los últimos ocho años hasta alcanzar un máximo histórico de 4,9 millones de residentes en el último año.

El perfil de la inmigración irregular presenta además un rasgo muy marcado, con el 91 % de los residentes procedentes de América Latina. Entre las nacionalidades más numerosas destacan los colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). La diferencia es notoria respecto a otros continentes, ya que África (50.000), Asia (15.000) y Europa (14.000) representan una cuantía mucho menor.