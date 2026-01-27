Fallece una mujer tras caerle una palmera en Málaga por la borrasca Joseph

Imágenes del paso de la borrasca Joseph por Málaga. Álex Zea | EUROPAPRESS

Una mujer ha fallecido este martes tras caerle una palmera en Torremolinos (Málaga) debido a las fuertes rachas de viento que se están registrado por el paso de la borrasca Joseph, según han confirmado desde el Ayuntamiento. El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de dicha localidad alrededor de las 13.40 horas, cuando más de una decena de testigos han alertado al teléfono 112 de la caída del árbol sobre la víctima.

Desde el Consistorio, por su parte, han señalado que los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar de los hechos y, tras intentar reanimar a la víctima, no han podido más que certificar el fallecimiento. El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado en un comunicado su «más sentido pésame» a la familia y los seres queridos de la fallecida.

Por su parte, fuentes del servicio 112 Andalucía han precisado a EFE que se han atendido más de sesenta incidencias en la provincia malagueña por el fuerte viento, tanto en la capital como en municipios del litoral y del interior como Benalmádena, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Torremolinos o Marbella.

Las incidencias atendidas por el teléfono 112 se han referido a la caída de ramas y árboles, además de tejas, cornisas y otros elementos, o la presencia de mobiliario urbano inestable. La localidad de Alhaurín de la Torre ha activado este martes el plan municipal de emergencias en su fase 1 tras la caída de árboles, ramas de grandes dimensiones, contenedores, toldos, carteles y otros elementos que han ocasionado algunos daños materiales, pero no personales.