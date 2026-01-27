Otra brecha en la vía obliga al ADIF a reducir a 80 kilómetros por hora un tramo del AVE Madrid-Barcelona

Trenes de alta velocidad, en la estación de Sants (Barcelona). Alejandro García | EFE

Un maquinista de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona advirtió el domingo por la noche de una rotura de la vía en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. Tras recibir esta notificación, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ordenó reducir la velocidad máxima a la que circulan los trenes por este tramo de 300 a 80 kilómetros por hora para evitar posibles accidentes. El gestor ferroviario informó de que, una vez recibido el aviso, movilizó de forma «inmediata» a sus equipos de mantenimiento, que «revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril». Mientras concluyen estos trabajos de reparación, se limitará la velocidad en esta parte del trayecto, pero se mantendrá operativa la línea porque, según señalaron fuentes del Ministerio de Transportes, esta rotura «en ningún caso pone en peligro la circulación».

Transportes cesa a dos altos cargos del ADIF y Renfe por el caos ferroviario en Cataluña Xavier Gual

Cortada la línea Córdoba-Jaén

Renfe suspendió este lunes los trenes de Media Distancia que unen Córdoba y Jaén debido a las limitaciones de velocidad en algunos puntos de la vía, a raíz de «las inclemencias meteorológicas» de los últimos días, a la vez que ofreció a los viajeros un transporte alternativo por carretera.

También en la provincia de Córdoba, la rotura en una contraaguja de la línea del tren de alta velocidad a unos 15 kilómetros de la capital, cerca de Almodóvar del Río, que «ya estaba localizada y asegurada», según el ministerio, obligó a limitar la velocidad de paso de los trenes por la zona. Desde el sector de los maquinistas, apuntaron que esta situación se registra desde hace «casi dos semanas» y que conlleva la reducción de la velocidad de unos 250 a 30 kilómetros por hora.

El último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) indica que entre el 2015 y el 2024 se registraron una media de 135 roturas de carril al año, lo que supone el 24 % de los precursores de accidentes, es decir, de las alteraciones de la red que pueden llegar a desencadenar un siniestro como el ocurrido el domingo 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Cuando un maquinista notifica una incidencia, el aviso se traslada a los servicios de mantenimiento de la infraestructura que deciden qué tipo de actuaciones llevar a cabo, según explica el informe. «Es muy habitual que los trenes auscultadores del ADIF pasen por diferentes vías examinando las posiciones exactas de posición de cada carril y puedan identificar si el carril se ha movido unos milímetros de la línea en la que debería estar», sostiene José María Ruigómez, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.