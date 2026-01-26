Adif baja la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por una rotura en la vía

Tren de alta velocidad en una imagen de archivo Santi M. Amil

Nueva incidencia en la alta velocidad. Adif ha impuesto un nuevo límite de 80 kilómetros por hora en la velocidad máxima a la que los trenes pueden circular en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, debido a la presencia de una rotura en la vía. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntan que esta rotura «en ningún caso pone en peligro la circulación» y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche. Un maquinista reportó la incidencia el domingo por la noche en ese tramo de la línea Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.

«De forma inmediata», según defienden las mismas fuentes del Ministerio, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril, en un punto en el que los trenes circulan normalmente a 300 kilómetros por hora.

Como consecuencia, la circulación al paso por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos de reparación. En este sentido, se están registrando retrasos de hasta una hora en los trenes con dirección a la capital española.