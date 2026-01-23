Otro desprendimiento en cercanías da la razón a los maquinistas catalanes

Desprendimiento de rocas sobre las vías, entre las estaciones de Tordera y Maçanet (Barcelona). Cedida

Los temores de los maquinistas catalanes por el estado de la red de cercanías se vieron confirmados este viernes. Un tren de Rodalies de la línea R1 que circulaba entre las estaciones de Tordera (Barcelona) y Massanet (Gerona) estuvo a punto de chocar contra unas rocas caídas sobre la vía. El maquinista tuvo tiempo de frenar el convoy y evitar el impacto. El incidente tuvo lugar a las pocas horas de las inspecciones extraordinarias realizadas por técnicos del ADIF y de la Generalitat, a instancia de los ferroviarios, que el jueves se plantaron ante las dudas que les genera la infraestructura.

El tramo afectado es el mismo en el que descarriló otro tren el martes, sin causar heridos porque en su interior viajaban solo diez personas. Menos suerte tuvieron los ocupantes del tren de Gelida (Barcelona), de la R4, que poco después impactó contra un muro de contención de la autopista AP-7 y causó la muerte de un joven maquinista sevillano en prácticas, además de 37 heridos, cinco de ellos graves.

Según el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, el maquinista tuvo poco margen de maniobra, apenas cinco segundos para tratar de frenar el tren antes de impactar contra el hormigón. El servicio ferroviario en Cataluña se reanudó ayer después de 48 horas paralizado tras el accidente mortal de Gelida. A última hora del día, medio centenar de maquinistas se concentraron en la estación de Sants en señal de protesta por los problemas de seguridad que presenta la red.