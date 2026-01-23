Los maquinistas catalanes lideran el plante ante Transportes

Operarios trabajan en la retirada del tren de cercanías accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d?Anoia y Gelida, en la provincia de Barcelona. Kike Rincón | EUROPAPRESS

Cataluña sufrió este jueves su segundo día consecutivo sin trenes. En la mayor crisis de movilidad que se recuerda, tras el accidente de Gelida, más de 400.000 personas se quedaron sin servicio de cercanías «por causas operativas», según el comunicado oficial, pese a que la Generalitat había anunciado en la noche del miércoles el restablecimiento «gradual» de Rodalies. La decisión del Ejecutivo autonómico sorprendió a los maquinistas, que se negaron a poner en marcha los trenes ante los «riesgos» que, según dicen, supone el estado de la red para trabajadores y viajeros.

Solo seis de una plantilla de 140 se presentaron en sus puestos de trabajo, para mayor desesperación de los usuarios: «No sabemos adónde ir, pensábamos que hoy tendríamos tren, pero no, nadie nos dice nada», se lamentaba una usuaria de la R1 en la estación de Sants. «Esto es Cataluña, es nuestro día a día», decía otra.

Ante las quejas de maquinistas y usuarios, el ministro de Transportes, Óscar Puente, negó problemas de seguridad en la red y atribuyó la parálisis ferroviaria al «suflé emocional» del colectivo tras los accidentes de Adamuz y Gelida. El plante de los ferroviarios llevó a la Generalitat a abrir un expediente a Renfe, algo paradójico tras el traspaso del servicio a Cataluña, acordado con el Gobierno central hace diez días. Y es que en el consejo de administración de la empresa pública Rodalies de Catalunya, la Generalitat dispone de mayoría para decidir y ejecutar.

Exigen una auditoría completa

En cualquier caso, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, anunció un acuerdo con el ADIF, Renfe y los maquinistas para reanudar el servicio después de realizar «pruebas extraordinarias» en la red. Así, el servicio de la línea R2 Norte, desde Barcelona al aeropuerto de El Prat y Sant Celoni, se reanudó la pasada noche, mientras que esta mañana lo harán el resto de manera gradual. Los sindicatos exigieron antes una auditoría completa del estado de la red y, una vez dispongan del informe, «el servicio se puede reiniciar sin problema», señaló en TV3 el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín. «Es una inspección que en teoría se tiene que hacer de forma inmediata; cuando lo hayan auditado todo, veremos», añadió.

Al caos ferroviario se sumó el cierre de la AP-7, principal arteria viaria en la comunidad, en sentido sur, entre Martorell y Vilafranca del Penedés. Los bomberos temen que la retirada del tren siniestrado en Gelida afecte a la infraestructura, que utilizan a diario. Tampoco en este caso se sabe cuándo se podrá reabrir la autopista, utilizada a diario por más de 100.000 vehículos. El atasco de tráfico fue monumental, con colas kilométricas en los accesos a Barcelona.

Tres descarrilamientos en 2 días

La Generalitat suspendió la circulación de trenes el miércoles, después de que un muro junto a la AP-7 aplastara la cabina de un cercanías en la R4 en Gelida el martes por la noche, al parecer debido a las intensas lluvias de los últimos días. El siniestro costó la vida a un joven maquinista sevillano en prácticas, además de causar heridas a otras 37 personas. Un par de horas antes, otro tren descarriló entre Tordera y Maçanet por la caída de una piedra. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo víctimas porque el convoy iba casi vacío. Pocas horas antes, el sindicato Semaf (el mayoritario en el sector) había comunicado, en una carta a la dirección de Renfe, una docena de incidencias en las vías. En la misiva, los ferroviarios catalanes reclamaban a la operadora un plan «inmediato» para «mitigar los riesgos para la seguridad» de trabajadores y viajeros. La carta no obtuvo respuesta alguna.

Con el servicio suspendido y ante las demandas de los maquinistas, los técnicos del ADIF y de la Generalitat dedicaron la jornada del miércoles a revisar el estado de la red mediante marchas blancas (trenes sin pasajeros). Durante la inspección, se produjo un nuevo descarrilamiento, el tercero en pocas horas: un tren del ADIF chocó con unas piedras en Sant Guim de Freixenet, entre Lérida y Tarrasa, y pasaron horas hasta que pudo ser retirado de la vía. El incidente, que no pasó a mayores, podría haber acabado en una nueva tragedia en circunstancias normales.

El número de fallecidos en Adamuz se eleva a 45 tras el rescate de dos cuerpos

redacción / la voz

Todas las familias saben ya dónde están sus seres queridos. Los equipos de emergencias rescataron ayer, a las 14.45 horas, dos cuerpos que corresponden a los últimos dos pasajeros que estaban en paradero desconocido. La cifra de víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se eleva así a 45, una cifra que coincide con la de denuncias por desaparición y que, por tanto, da por finalizadas las labores de búsqueda. Los restos mortales de estos dos viajeros del coche número 2 del Alvia estaban bastante deteriorados y se encontraban cerca del talud de cuatro metros de profundidad donde acabó la cabecera del tren de Renfe, la parte más dañada, tras colisionar con la cola del Iryo descarrilado, informó la Guardia Civil.

Las vidas quebradas en las vías férreas de Adamuz María Salgado

De las 152 personas heridas en el siniestro, 31 seguían este jueves hospitalizadas; seis de ellas, en la uci, según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba practicó ayer las autopsias de los dos últimos cadáveres recuperados, y el servicio de criminalística del instituto armado concluyó la identificación de todos los fallecidos. Por nacionalidades, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias, la mayoría son de españoles, excepto tres, que son tres mujeres de nacionalidad marroquí, rusa y alemana. Por edades, una denuncia corresponde a un menor y respecto al sexo, 22 son mujeres y 23, de hombres.

La CIAF, el organismo que investiga el accidente de Adamuz y cuya independencia fue cuestionada pablo gonzález

El primer informe preliminar

La Guardia Civil entregó al Juzgado de Instrucción número dos de Montoro (Córdoba) el primer informe preliminar, que recoge un inventario de las evidencias correspondientes a unas 2.500 fotografías de la zona cero, las dos cajas negras de los trenes y la toma de declaración del maquinista del Iryo —el del Alvia falleció—, de tripulantes y de pasajeros.

El instituto armado pidió las imágenes de las cámaras del apeadero del ADIF y de las instaladas en el interior de los vagones, según anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También se dio cuenta del trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo que será analizado en un laboratorio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Seis heridos leves al chocar un tren con una grúa desplazada en Cartagena

redacción / la voz

Seis personas de entre 18 y 74 años resultaron este jueves heridas leves al chocar un tren de vía estrecha de la línea Cartagena-Los Nietos contra el brazo de una grúa que efectuaba trabajos en una instalación eléctrica y que había invadido la zona de paso ferroviaria. En el convoy viajaban dieciséis personas, seis de ellas recibieron asistencia sanitaria y fueron trasladadas a los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía, en Cartagena, por crisis de ansiedad y contusiones.