El PP carga contra Puente por atribuir la huelga de los maquinistas a su «estado anímico»

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa ofrecida la sede nacional del PP. BLANCA MILLEZ / EFE

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cargado contra el ministro Óscar Puente por atribuir la huelga de maquinistas a su estado anímico tras los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y no a la «deficiente» situación de las vías y ha llegado a hablar de «miseria moral» detrás de esas declaraciones. «Efectivamente los maquinistas convocan una huelga por su estado anímico. En concreto, el estado anímico de jugarse la vida cada día en su trabajo por la deficiente situación de las vías», ha apuntado.

Las críticas del PP rompen la tregua que se había establecido en las primeras 48 horas tras el accidente, coincidiendo con el luto oficial declarado por el Gobierno tras el descarrilamiento de trenes en Adamuz. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, también ha mostrado su rechazo a las declaraciones de Puente: «¿Acaba de decir Óscar Puente que los maquinistas han convocado una huelga general por su estado de ánimo y no por los accidentes que han provocado la muerte de decenas de personas tras meses de avisos por el estado de las vías?. El hundimiento es total. La miseria moral también», ha sentenciado en un mensaje a través de la red social X.

La tregua política entre el Gobierno y el PP tras el accidente empieza a resquebrajarse y el Ejecutivo tacha de «ruin» a Vox Gonzalo Bareño

Más duro se ha mostrado el diputado gallego del PP Jaime de Olano, que ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la rectificación de Adif para volver a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo entre Madrid y Zaragoza: «Juegan con tu seguridad. Hay que echar a todos estos temerarios e incompetentes», ha afirmado en un mensaje en la red social X.

Juegan con tu seguridad



Hay que echar a todos estos temerarios e incompetentes https://t.co/CuIJQy5RAk — Jaime de Olano (@jaimedeolano) January 21, 2026

Junts reclama a Puente en el Congreso

La portavoz de Junts per Cataluña en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, ha solicitado la comparecencia del ministro en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso alegando «la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña». Además, la formación ha reclamado la comparecencia urgente en el Parlamento de Cataluña de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque.

Un maquinista en prácticas muere y 37 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Barcelona tras la caída de un muro La Voz

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado la «no inversión y la dejadez» del Estado en el servicio de Rodalies en Cataluña tras el accidente de ayer en Gelida. Si bien ha señalado que «los accidentes provocados por causas naturales son incontrolables», ha reconocido que la falta de mantenimiento «es lo que hace que hoy todo el servicio se detenga por miedo, desconfianza e incapacidad de la propia compañía para garantizar la seguridad a trabajadores y usuarios». En este sentido, ha enfatizado que el traspaso de Rodalies «es una necesidad de país» y «la única solución sobre la mesa, que avanza en la dirección de mejorar unas infraestructuras y un servicio clave para la vida de los catalanes».

Desde Aliança Catalana también han enviado un mensaje afirmando que el descarrilamiento era evitable y hablando de «años de dejadez» y «falta de inversión»: «Rodalies ya no falla, Rodalies mata. La gestión socialista mata».