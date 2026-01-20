La tregua política entre el Gobierno y el PP tras el accidente empieza a resquebrajarse y el Ejecutivo tacha de «ruin» a Vox

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

El Gobierno y el PP mantienen por ahora la ausencia de reproches mutuos en público, pero la tregua amenaza con durar poco. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, agradeció la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del PP. Pero criticó a Vox por «utilizar la tragedia y el miedo para generar caos y desconfianza» con una conducta «ruin» e «inhumana». Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se quejara en Adamuz de que el Gobierno no le había informado en absoluto, el equipo de Sánchez se puso en contacto con la jefa de gabinete de Feijoo, Marta Varela, para explicarle que no hay «ningún problema» en facilitarle toda la información, según Saiz.

Desde el PP aclaran que se trató solo de un mensaje de WhatsApp para agradecer el buen tono de Feijoo. «No pensábamos contar esto, pero no vamos a consentir manipulación alguna sobre un PP que está siendo ejemplar en la respuesta de esta crisis», sostienen.

En privado, el PP se queja de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no quiso acompañar a Feijoo en su visita a Adamuz y recuerda que Rajoy llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba tras el accidente de Angrois y la exministra de Fomento Ana Pastor acompañó al entonces líder del PSOE cuando visitó la zona. «No somos el partido del pásalo», sostienen, ni el que «llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos», pero «no consentimos engaños de los que engañan siempre». Vox mantuvo sus críticas y pidió la comparecencia en el Congreso y el Senado de Óscar Puente y los presidentes de Renfe y Adif. Su portavoz, Pepa Millán, dijo que «viajar en España ya no es seguro». El enfrentamiento subió también de tono cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo que es «de anormal profundo» comparar el accidente de Adamuz con la gestión de la dana de Valencia. La portavoz del PP, Ester Muñoz, le tachó de «buitre».