Sánchez se reunió con Junqueras dos veces en secreto para pactar la financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el jueves 8 de enero en la Moncloa. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones secretas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica, previas al encuentro público que mantuvieron el pasado 8 de enero en la Moncloa y que sirvió para formalizar el acuerdo.

Fuentes gubernamentales confirmaron que se produjeron dos encuentros anteriores, que se mantuvieron en secreto y no se dieron a conocer a la opinión pública, aunque no especificaron las fechas concretas ni en qué lugar se llevaron a cabo. El propio Junqueras confirmó el pasado lunes que esas reuniones se habían producido. «Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno», afirmó al ser interrogado al respecto.

Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz dijo que no tenía información sobre las citadas reuniones, aunque aseguró que el Gobierno lleva a cabo una «ingente labor de diálogo» que en ocasiones se lleva a cabo «con total discreción».

Fuentes de la Moncloa señalaron que Sánchez no ha mantenido encuentros con otros líderes independentistas, como el expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) ni con Arnaldo Otegi (EH Bildu).

Tras la reunión del pasado jueves en la Moncloa, Junqueras anunció que en virtud del nuevo sistema de financiación, Cataluña recibiría 4.700 millones de euros adicionales y además se respetaría el principio de ordinalidad, es decir, esta comunidad sería la tercera en aportar fondos y también en recibirlos.

Al día siguiente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presentó la propuesta del Gobierno para todas las comunidades, que inyectará 20.000 millones de euros adicionales. Confirmó además que respetará la ordinalidad para algunas comunidades como Cataluña, pero no quedará garantizado para otras como la Comunidad de Madrid.