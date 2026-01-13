Detenida la pareja de la mujer de 78 años asesinada en Badajoz

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional CESAR QUIAN

La Policía Nacional localizó en la noche de ayer el cadáver de una mujer de 78 años en una vivienda de Badajoz, en un caso que se investiga como posible violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial. Los agentes procedieron a la detención de un varón de 81 años, pareja de la víctima, como presunto autor de los hechos.

El cadáver fue localizado sobre las nueve de la noche y aunque no se aportan más detalles sobre las circunstancias del mismo, sí se ha confirmado que se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en el 2026 y a 1.345 desde el 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.