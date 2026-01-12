El PNV advierte a Sánchez: si el viernes se retrasa el traspaso de transferencias al País Vasco «no se quedarán de brazos cruzados»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el acto de inicio de curso de su partido. JAVI COLMENERO / EFE

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que, si para el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, «la cosa es grave», y no se quedarán «cruzados de brazos», aunque no ha querido avanzar cuál será su reacción. «Es un tema capital, es muy grave, porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio», ha asegurado. Las cinco competencias a materializar son las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya).

En una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, ha señalado que si ni siquiera se llega a la reunión de la comisión mixta de transferencias del día 16 con los cinco traspasos realizados, se le «antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la de los dos presidentes (Pedro Sánchez e Imanol Pradales) a finales de este mismo mes». Por ello, ha insistido en que «la cosa es grave», pero habrá que ver «durante estos cinco días» lo que ocurre. «Intentemos ser optimistas pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar», ha vuelto a repetir.

El líder del PNV ha censurado que, con los diferentes gobiernos españoles, cuando Euskadi piensa que las carpetas ya están cerradas, estos las vuelven a reabrir. «Incluso cuando todo está firmado, tienes que insistir para que se vaya cumpliendo», ha añadido. En esta ocasión, ha precisado que «se han reabierto determinados aspectos de las materias que se estaban negociando que ya se daban por cerradas». «Eso sí que denota pocas ganas o poca voluntad política de cerrarlo. Desde luego, se ha hablado directamente con Moncloa y el presidente sabrá qué es lo que quiere hacer», ha incidido.

Preguntado por si el PNV ha perdido la confianza en Pedro Sánchez, ha respondido que su partido sabe «que hay que ir día a día y que en política, sobre todo en política madrileña, las confianzas, las justas, por mucho que tengas firmado». «Es verdad que del acuerdo que hicimos, hemos cumplido bastantes cosas, yo diría que un 70 % del acuerdo está ya comprometido y está aprobado. El problema está resultando sobre todo en esta materia de autogobierno, y aquí sí que nos estamos atascando», ha manifestado.