El PP denuncia «corrupción política» del plan de financiación autonómica

Cabalar | EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, abrió ayer la reunión interparlamentaria que el partido celebra en A Coruña planteando que la formación introducirá un nuevo sistema de financiación autonómica en el plazo de un año desde que Alberto Núñez Feijoo consiga ponerse al frente del Gobierno. Este anuncio llega después de que Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC, pactasen 4.700 millones de euros más para Cataluña, garantizándole el principio de ordinalidad, mientras que no lo hace para el resto de comunidades. Galicia percibirá 587 millones extra en este nuevo reparto, un 2,7 % del total y por debajo del peso de la población gallega en el conjunto estatal, cuestión que desde el PP ven como una nueva afrenta del Estado.

Tellado criticó con dureza un pacto que considera «un palo para los ciudadanos que cumplen y un premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder», al que auguró que «caerá en los próximos meses» y que este acuerdo es solo un «cheque». El secretario general de los populares entiende que este apretón de manos es una muestra de «corrupción política» y una «infamia».

Además de cargar por el nuevo sistema de financiación autonómica, el secretario general de los populares indicó que la victoria en Extremadura es el ejemplo de lo que ocurrirá en Aragón y, posteriormente, con Núñez Feijoo cuando se celebren las generales. Al máximo dirigente del PP otorgó el poder de dar el «golpe final al sanchismo» y centró buena parte de su discurso en dibujar la situación que atraviesa el PSOE y, particularmente, Pedro Sánchez. «Pronto se celebrarán juicios contra su estratega Ábalos, contra su guardián de los avales, Koldo, y contra su hermano, el enchufado en la Diputación de Badajoz», aseveró Tellado, que ve al presidente del Gobierno alargando «su agonía».

También profundizó en el anuncio de la apertura de diligencias contra el expresidente Rodríguez Zapatero por sus vínculos con Venezuela. «Los españoles tienen derecho a saber si un expresidente ha utilizado a nuestro país a blanquear a un dictador», apuntó.

La situación en Galicia fue otra de las cuestiones abordadas por Tellado, que destacó que con Rueda actualmente, y con Feijoo antes, la comunidad goza de una estabilidad que se visibiliza con la aprobación de los presupuestos en tiempo y forma año tras año. Además, atacó al PSdeG y al BNG, que están ocupados con sus «escándalos» y los segundos «con la tiranía de turno», respectivamente.

El PP está reunido para afinar su estrategia política, que gira en torno a la vivienda, la inseguridad ciudadana, la calidad del empleo y las medidas de regeneración democrática. Tellado explicó que estos apartados serán los «pilares de la gran restauración democrática», una tarea que «solo corresponde al PP». El broche lo pondrán hoy el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el máximo dirigente de los populares, Alberto Núñez Feijoo.

La Xunta critica la propuesta «decepcionante» del Gobierno para Galicia

Ante el modelo de financiación autonómico presentado por el Gobierno, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, calificó la propuesta de «desalentadora, porque é decepcionante e maltrata a nosa comunidade autónoma». Sobre la documentación remitida por el Ejecutivo, reprochó que esta se limite a apenas «catro folios, sen aportar ningunha información adicional para un asunto de enorme complexidade».

Paralelamente, el conselleiro criticó la falta de transparencia en un proceso que es vital para el funcionamiento de las autonomías y de la prestación «dos servizos públicos que prestan as comunidades como a sanidade, a educación ou a dependencia». En relación a esto, añadió que la opacidad a la hora de presentar este modelo, «sen ser nunha rolda de prensa, indica que no Goberno non creen moito na súa proposta».

Más en profundidad, según los cálculos realizados por la Xunta, Galicia recibirá un 2,7 % de los 21.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo, «a pesar de representar ao redor do 6% da poboación das comunidades de réxime xeral. Non queremos ser máis que ninguén, pero o que non imos aceptar é ser menos. A proposta ten os datos inflados, apenas son 16.000 millóns os que se dedican para financiar as competencias das autonomías», detalló Corgos.

Derogar leyes «ideológicas» y blindar las instituciones para renovar la democracia

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, planteó una agenda para la regeneración democrática tras los casos de corrupción vinculados al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de querer «plebiscitar» las elecciones entre monarquía y república.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, moderó una mesa en la que destacó la «triple crisis» que afecta a los poderes legislativo y judicial, además de al «concepto de nación». Enmarcó la situación actual en un «tacticismo electoral» por el que «el discrepante ha pasado a ser adversario».

Álvarez de Toledo presentó una agenda con diez puntos para poner en marcha con la llegada de Núñez Feijoo a la Moncloa. Incluye cuestiones que van desde asegurar el cumplimiento de la ley en todo el territorio a derogar leyes «ideológicas divisivas», como la de Memoria Democrática, además de rearmar el Estado de derecho, «blindar» la independencia de las instituciones, reforzar la libertad mediática, dignificar la política y asegurar la enseñanza en español, entre otros.

Sobre la parte judicial se recordó la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y la defensa de su figura realizada por el Gobierno, además de los casos de corrupción vinculados al equipo de Sánchez, además de la reunión con Junqueras, condenado por sedición y malversación.

La mesa, una de las más relevantes de la jornada, se vio interrumpida momentáneamente por la llegada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, primero, y después del presidente gallego, Alfonso Rueda, aclamados ambos.

Los casos de acoso relacionados con miembros del PSOE y la «degradación» de la igualdad entre hombres y mujeres fueron otros de los asuntos tratados.

En otra mesa el PP insistió en la necesidad de construir más y de perseguir la okupación, junto con la bajada de impuestos, como soluciones en vivienda y cifraron en unos 800.000 los pisos necesarios a final de año y se pronosticó que «el día 1 de Feijoo» habrá una norma para combatir las okupaciones.