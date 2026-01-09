La Audiencia abre diligencias previas para decidir si investiga la colaboración de Zapatero con el régimen de Maduro

José Luis Rodríguez Zapatero se reunió este sábado en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro TWITTER

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto diligencias previas para decidir si investiga formalmente la supuesta colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. El magistrado Piña ha decidido, por el momento, dar cauce a la denuncia del colectivo Hazte Oír, que denunció al expresidente español por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal por sus relaciones con el Ejecutivo de Caracas, que entonces encabezaba el ahora depuesto Maduro.

El juez, a través de un auto al que ha tenido acceso este periódico, pide a la Fiscalía que «emita informe» sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos (supuestamente cometidos por un ciudadano español en el extranjero), habida cuenta de que el magistrado cree que en la querella de Hazte Oír se recogen actuaciones que «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La asociación pidió al tribunal, como medidas cautelarísimas, que retirara al expresidente socialista su pasaporte, que le prohibiera salir de España y que le obligara a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además, reclamó la declaración como investigado del expresidente y que se llamara como testigos al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación considera que «lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí»: «Si existen indicios de la existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final». A su juicio, la actuación de Zapatero «no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro». «Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes», sostuvo Hazte Oír en su denuncia.

El PP citará en la comisión Koldo al empresario que se reunió con Zapatero y a la cúpula de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no comparecerá solo en la comisión Koldo del Senado. El PP anunció este viernes su intención de llamar a declarar también a Julio Martínez Martínez, el empresario con el que el exjefe del Ejecutivo se reunió el 8 de diciembre en una cita en el bosque de El Pardo, 72 horas antes de que fuese detenido por agentes de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Junto a ellos tendrán que desfilar por la Cámara alta también Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea. Así lo solicitarán los de Alberto Núñez Feijioo el próximo lunes en la reunión de la Mesa de dicha comisión. El PP justifica la decisión de llamar a Zapatero en la necesidad de «conocer la verdad sobre los escándalos de Plus Ultra y Forestalia». «Zapatero aparece vinculado políticamente, y debe aclarar hasta dónde, en uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno, un entramado que conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas», ha asegurado su portavoz de en el Senado, Alicia García. Los populares han solicitado además diferente documentación a varias entidades públicas sobre el rescate de la aerolínea.