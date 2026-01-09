Las comunidades del PP recurrirán al Constitucional el nuevo modelo de financiación de Montero
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
Aragón, Castilla y León o Madrid activarán la vía judicial si la propuesta de Hacienda consigue pasar el trámite parlamentario como hicieron con el reparto de menores inmigrantes09 ene 2026 . Actualizado a las 15:32 h.
La propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica que mejora indudablemente la posición de Cataluña, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra, ha reabierto la caja de los truenos en el PP.