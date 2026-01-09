Las comunidades del PP recurrirán al Constitucional el nuevo modelo de financiación de Montero

El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante la presentación de la lista del Partido Popular por la provincia de Huesca para las elecciones del 8 de febrero en el claustro de la Iglesia de San Pedro. JAVIER BLASCO | EFE

La propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica que mejora indudablemente la posición de Cataluña, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra, ha reabierto la caja de los truenos en el PP.