Las comunidades del PP recurrirán al Constitucional el nuevo modelo de financiación de Montero

María Eugenia Alonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante la presentación de la lista del Partido Popular por la provincia de Huesca para las elecciones del 8 de febrero en el claustro de la Iglesia de San Pedro.
El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante la presentación de la lista del Partido Popular por la provincia de Huesca para las elecciones del 8 de febrero en el claustro de la Iglesia de San Pedro. JAVIER BLASCO | EFE

Aragón, Castilla y León o Madrid activarán la vía judicial si la propuesta de Hacienda consigue pasar el trámite parlamentario como hicieron con el reparto de menores inmigrantes

09 ene 2026 . Actualizado a las 15:32 h.

La propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica que mejora indudablemente la posición de Cataluña, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra, ha reabierto la caja de los truenos en el PP.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€